Vapulean a Yolanda Díaz: felicita a Oltra por el archivo… cuando evitó apoyarla

“Qué falsa eres, si tú te pusiste de perfil” o “vaya cinismo e hipocresía” dedican a la vicepresidenta y líder de Sumar recordando su hemeroteca del caso de la ex líder de Compromís

El juez ha archivado la causa de Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada, y como suele ocurrir cuando sale bien un asunto, todos aparecen para felicitarse y apuntarse el tanto. Es el caso de Yolanda Díaz, que no ha tardado en salir a decir que “estima” a Oltra… Pero la hemeroteca es muy cruel y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar ha recibido un ola de críticas por no apoyar en su día a la ex líder de Compromís cuando la imputaron.

Yolanda Díaz, que en su día fue amiga de Mónica Oltra -que le ayudó a catapultar su figura con el famoso acto de Valencia-, no se mojó sin embargo por la ex vicepresidenta de la Generalitat y despachó su imputación con un “dejemos actuar a la justicia”, sin incidir más o mostrar su confianza en la inocencia de Mónica Oltra.

Recordemos como Díaz se puso de perfil en este asunto: https://t.co/feHOvcuf99 pic.twitter.com/lhVNMSKRm8 — IamRGR (@IamRGR1) April 2, 2024

Ahora, Yolanda Díaz manda un mensaje y señala que “se confirma lo que muchas ya sabíamos: Mónica es una persona decente, que sufrió ataques injustificados. Un abrazo, te queremos”. Pero los fans de Mónica Oltra -y algún podemita que tiene ganas a la líder de Sumar- le han sacado la hemeroteca y le han dejado en evidencia.

“Yolanda, que la dejasteis tirada como una colilla cuando había que poner pie en pared y dar la cara. Que te codeas con quien la crucificó hasta la saciedad en horario de máxima audiencia. Que dejes de ser tan cínica” o “no ha dicho nada sobre Mónica Oltra en dos años y ahora se apunta este tuit”, son contestaciones que recibe Yolanda Díaz.

A la líder de Sumar le recuerdan que “te pusiste de perfil cuando más había que defenderla. Mucho la utilizaste cuando estabas creando Sumar, pero tardaste nada en defenestrarla cuando el viento soplaba en su contra. Lo siento, pero no puedo con tanta hipocresía y con las personas veletas”.

Juan Carlos Monedero reprocha, sin citar expresamente a Yolanda Díaz, que “recuerdo cómo se pusieron de lado gentes de su propia formación” en referencia a Oltra, y lo mismo Pablo Echenique, que indica que “cierta izquierda se puso de perfil para poder seguir saliendo en Al Rojo Vivo”.