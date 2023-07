El veraneo empieza con una buena noticia: este sábado dejamos de pagar impuestos

Este 29 de julio es el Día de la Liberación Fiscal. Es decir, los españoles, de media, dejamos de destinar todo lo que ganamos al 'bolsillo' de Hacienda tras hacerlo durante 209 días.

En este sábado usted deja de pagar impuestos. Deja de pagar a Hacienda y, por tanto, toda la renta -ingresos- que consiga quedará disponible para ahorrar y consumir. A partir de este sábado quedamos liberados fiscalmente pues es el Día de la Liberación Fiscal de este año 2023.

Este indicador surgió en Reino Unido bajo el nombre de Tax Freedom Day y el Think Tank Civismo, entre otras fundaciones e institutos de estudios, lo ha adaptado a la economía española. Así, grosso modo se trata de un indicador que muestra la proporción que guardan los impuestos que pagamos respecto a nuestra renta individual.

El cálculo, concretamente, se elabora contando los días que debemos trabajar al año para satisfacer todos los tributos. O dicho en otras palabras, en este año 2023 si desde el 1 de enero todo lo que ganamos lo destináramos para pagar los impuestos, tardaríamos 209 días en ahorrar lo suficiente para cumplir con las obligaciones de Hacienda.

Se trata, pues, de un indicador macro que establece un promedio. Es importante tener en cuenta que existen ciudadanos que tendrán una carga impositiva más elevada mientras que otros experimentarán un pago menor. En todo caso, podemos establecer que los españoles, de media, dedicamos 209 días en este año, de 365 días, a trabajar para Hacienda. Todo lo que ganamos durante esos días, por muy increíble que parezca, va para el bolsillo de Hacienda y no para nuestra cuenta bancaria.

La subida de impuestos de Sánchez en este año

Como es lógico pensar, cuantos más impuestos se suban más días dedicaremos al año a pagar nuestras obligaciones impositivas. Y lejos de haber descendido, los impuestos que soportamos los españoles han subido en los últimos años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Para que se hagan una idea, tan solo desde el inicio del conflicto en Ucrania, el Ejecutivo ha implementado una estrategia fiscal para aumentar la recaudación en 10.000 millones de euros por encima de las previsiones iniciales. Específicamente, el Gobierno ha llevado a cabo siete incrementos de impuestos y ha introducido otros cuatro nuevos gravámenes desde enero de 2022 hasta mediados de este año 2023.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Sánchez inventó un tipo mínimo del 15% sobre la base imposible para aquellas empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros. Muy polémicos fueron, también, la imposición de un impuesto a la Banca y otro a las energéticas. Tampoco las grandes fortunas se quedaron a salvo, el Gobierno introdujo una nueva figura que grava un 1,7% de los patrimonios entre 3 y 5,34 millones, un 2,1% para aquellos de hasta 10,6 millones, y un 3,5% de las fortunas más abultadas.

Y aunque parezca una cuestión baladí, el cambio de sede fiscal de empresas como Ferrovial, la marcha de grandes patrimonios y el ahuyentar la inversión extranjera, afecta a todos los españoles: tanto porque grandes empresas no vienen a España a generar empleo y riqueza, porque tantas otras -incluido grandes fortunas- se marchan dejando de contribuir para sostener nuestro Estado del Bienestar y, además, porque las empresas pueden optar -como ocurrió- por incrementar los precios finales y repercutir el incremento de los impuestos en los consumidores. Es decir, que los precios suban y tengamos que pagar más por ellos.

Los subida de impuestos que vendrá

No solo eso. El Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha comprometido con la Unión Europea a subir tantos otros impuestos que afectan de forma directa a los españoles. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que enviaron a Bruselas en el año 2021, el Ejecutivo de Pedro Sánchez manifestó su intención de “evaluar” cada uno de los 13 beneficios fiscales que aporta el IRPF, IS, IVA e IIEE; de implementar una armonización fiscal que implicará una subida del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Cantabria (regiones que gravan con menos impuestos a las herencias) o de igualar los impuestos de diésel y gasolina, es decir, subir el impuesto del diésel.

Todo a pesar de que el Gobierno está en récord de recaudación. Y es que la recaudación acumulada durante los 5 primeros meses de este año llegó a casi 102.000 millones de euros, siendo la mayor de la historia a la fecha y habiendo crecido un 4,2 % sobre el mismo período del 2022.

Los peajes

Y no acaba aquí la fiesta. No solo la introducción de los peajes en las autovías o “mecanismos de pago” estaban acordados con Bruselas -a pesar de que el Ejecutivo lo negó inicialmente-, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez ya tenía el plan avanzado para su introducción.

Tal y como publicó Vozpópuli, el Ministerio de Transportes demandó un estudio con previsiones que apuntan a una recaudación cercana a los 5.000 millones al año con los peajes. Tanto es así, que “el trabajo de los peajes está hecho, los números ya se conocen y el Gobierno que se forme deberá pelear con Bruselas para no sufrir en 2024 un castigo por no aplicar la reforma”, explican los que han tenido acceso a tal estudio pedido por el Gobierno.

Presión fiscal vs. Esfuerzo fiscal

Seguramente haya escuchado que la presión fiscal que tanto los particulares como las empresas soportan en España es menor al de la media de la Unión Europea. Es decir, que en nuestro país se paga menos impuestos que en otros de nuestro entorno.

De lo que seguramente no le hayan hablado es de otro indicador que refleja mejor el peso de los impuestos sobre los ciudadanos. El esfuerzo fiscal mide, sin embargo, la relación entre la presión fiscal y el PIB per cápita de un país. De esta forma, no solo se tiene en cuenta la carga impositiva sino también la renta de los individuos.

¿Y a qué no se lo imagina? Tal y como expone el Instituto de Estudios Económicos (IEE), los españoles realizan un esfuerzo fiscal un 52,8% por encima del promedio de la Unión Europea, que ya es de por sí bastante elevado en el contexto internacional, y que se encuentra muy por encima del de otros países de la OCDE (los más desarrollados a nivel mundial). Y es lógico pensarlo. A un español le cuesta más que, por ejemplo, un alemán o francés -con mayores niveles de vida- pagar impuestos.

El despilfarro del Ejecutivo

Cabe destacar que el IEE estima, además, que actualmente se podrían ahorrar hasta 60.000 millones de euros en gasto público que no esté vinculado a servicios públicos esenciales. Es decir, gasto superfluo cuya eliminación no afectaría a la calidad de los servicios públicos ni, en suma, a nuestro Estado del Bienestar.

Incluso si la cantidad fuese menor, como sostienen los detractores, lo cierto es que el actual Gobierno no tiene ningún interés en reducir ese gasto público malgastado, tal y como alertan -sin excepción- los economistas.