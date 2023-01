Pedro Sánchez, ante sus asuntos pendientes

Este martes el presidente del Gobierno dará cuenta y tendrá que explicar en el Pleno del Congreso dos asuntos pendientes del mes de diciembre: los Consejos Europeos y las medidas anticrisis.

A partir de las 16h está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez en este Pleno extraordinario convocado a petición del Ejecutivo. Tendrá lugar después de los debates del decreto-ley que prorroga algunas de las medidas puestas en marcha tras la guerra de Ucrania para paliar los efectos de la subida precios y el de la nueva prestación para artistas.

En concreto, el presidente dará cuenta de los Consejos Europeos celebrados los días 20 y 21 de octubre y 15 de diciembre de 2022, así como de las medidas anticrisis. Asuntos pendientes del actual jefe de Gobierno ya que estas comparecencias no se incluyeron en los últimos plenos de diciembre y habían quedado en el aire.

Explicaciones sobre Marruecos

La oposición y los aliados parlamentarios del Gobierno buscarán este martes que el jefe del Ejecutivo dé cuenta también de la situación con Marruecos. Ciudadanos avanzaba este lunes que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, preguntará a Sánchez por el voto en contra del PSOE en una resolución sobre los Derechos Humanos en Marruecos en el Parlamento Europeo.

Además, PNV, Bildu o Compromís han emplazado a Sánchez a dar explicaciones sobre la posición que mantiene Moncloa en relación al reino alauí.

No será la única comparecencia del presidente en relativamente poco tiempo, ya que Moncloa también prevé la próxima semana un debate sobre medidas anticrisis en el Senado, donde las minorías están diluidas y por ejemplo no están sus socios de Unidas Podemos, que no tienen representación.

Denuncia el "insaciable Gobierno de Pedro Sánchez"

Allí, en el Senado, también podrá centrar el debate en un 'cara a cara' con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente en la Cámara Alta es el único sitio oficial donde ambos dirigentes políticos se pueden"enfrentar". Hay que recordar que hasta que no haya elecciones generales Feijóo no podrá estar en el Congreso porque no estaba en la lista del partido cuando se celebraron los comicios generales en noviembre de 2019, ya que en ese momento era presidente de Galicia.

El líder del PP aseguraba este lunes desde Cádiz que, aunque el Gobierno de Sánchez es "legítimo", sus comportamientos "no lo son tanto" porque está tomando decisiones que "no cuentan con el refrendo electoral". Además, afirmaba que España es una "anomalía" en la socialdemocracia europea por "asumir" la hoja de ruta del populismo y del independentismo: "Ninguna socialdemocracia europea ha incorporado las pretensiones de quienes quieren fragmentar el Estado".

En este sentido, a Feijóo le llama la atención ese camino y la forma de actuar que el socialismo está tomando de un tiempo a esta parte, señalando que hay una serie de principios que "compartía el PSOE hasta la llegada del sanchismo".

Por ello ha recordado que hubo un momento en la que ambos partidos compartían un "espacio común" y se "observaba un respeto al Poder Judicial", sin que se oyeran cosas como las que han visto recientemente en la Cámara asegurando que los "jueces son fachas con toga" o que los magistrados del Tribunal Constitucional están "dando un golpe al Estado".