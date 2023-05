María Guardiola, la mujer que ha hecho historia arrebatando Extremadura al PSOE

El bloque de la derecha, liderado por la popular, obtiene la mayoría absoluta ante la caída de los socialistas, que ven como se les escapa otro de sus feudos históricos en este 28M.

La lectura de los resultados de este 28 de mayo es clara: batacazo del PSOE frente al ascenso del Partido Popular. La gestión de Pedro Sánchez a nivel nacional hace mella y se ha expandido como si de un virus se tratara a autonomías y municipios donde los socialistas siempre han mandado. Uno de los ejemplos más evidentes lo encontramos en Extremadura, donde todo apunta a que tras los comicios la popular María Guardiola haría historia. No solo por reconquistar una región mayoritariamente socialista, sino también porque sería la primera mujer en gobernar a los extremeños.

Más allá de formar gobierno o no de coalición, el bloque de la derecha liderado por el PP (28 escaños) y secundado por Vox (5) logra los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Si los de Santiago Abascal, liderados en este territorio por Ángel Pelayo, apoyan la investidura de María Guardiola, Guillermo Fernández Vara acabará pagando un elevado precio por los seis diputados menos que consigue respecto a 2019.

De esta manera, perdería tanto la mayoría absoluta como el gobierno de la región, ya que la suma de los escaños del PSOE (28 al igual que el PP) con los de Podemos (4, uno menos que Vox) no lograría esa meta de los 33 necesarios para gobernar.

Esta cacereña de 44 años es la primera mujer en presidir Extremadura, en la que sería la segunda legislatura de 11 en la que gobernarían los populares tras la etapa de 2011 a 2015 de José Antonio Monago. Contra todo y contra todos, Guardiola ha superado las expectativas y ha dado la sorpresa en un territorio que el sanchismo esperaba mantener.

"Vamos a conseguir que España salde la deuda que tiene con esta tierra", dice María Guardiola, que podrá gobernar Extremadura si cuenta con el apoyo de VOX.

La que con casi toda seguridad será máxima mandataria de esta Comunidad ha repetido por activa y por pasiva durante la campaña que no pactará con Vox, que a pesar de ello debería apoyarle en la investidura. Guardiola, como no podía ser de otra forma, se mostraba rebosante de alegría: “No tengo vértigo ni temor”. Una frase que define a la perfección cómo va a afrontar el reto la popular.

Guillermo Fernández Vara asume la responsabilidad

La otra cara de la moneda, los derrotados. "Yo he fracasado, es una realidad obvia", eran las palabras de Fernández Vara en la sede extremeña de los socialistas ante los resultados obtenidos. Una rueda de prensa que muchos apuntan a que puede ser una despedida ante el trabajo no cumplido. Al final, la política son resultados y Vara no ha logrado el esperado. El líder socialista se ha mostrado hundido y ha cargado en sus espaldas con el peso de la derrota.