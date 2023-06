Trias insiste en su mal perder: “es un sinvergüenza que debe ir a la cárcel”

El candidato de Junts por Barcelona se ratifica y repite su “qué os den” y culpa al ex ministro del PP Fernández Díaz de informaciones contra él dedicando todo tipo de insultos

Parece que al candidato de Junts al Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, que el pasado 28 de mayo fue el más votado y se veía ya alcalde si no había un acuerdo del resto de grupos políticos, le ha sentado muy mal el acuerdo in extremis por el que el PP hace alcalde al socialista Jaume Collboni a cambio de apartar a Ada Colau.

Si Xavier Trias sorprendió en el pleno de investidura con un “si yo a mis 76 años no salgo alcalde, que os den a todos” -en catalán, que us bombin-, el alcalde frustrado del independentismo en Barcelona no oculta su resquemor y sigue con su mal perder, ahora atacando principalmente al PP, cuyos votos le quitaron la vara de mando.

Xavier Trias en la ejecutiva de su partido, Junts, volvió a repetir y varias veces el “que os den a todos” entre aplausos del independentismo y pidió “una confrontación inteligente con el Estado”, abandonando ese discurso moderado que hasta ahora había exhibido.

Además, en candidato de Junts en Barcelona ha atacado al ex ministro del PP, Jorge Fernández Díaz, -que escribía un artículo felicitando a Collboni- al que responsabiliza de unas informaciones de hace años sobre que tenía una supuesta cuenta bancaria con 12,9 millones en Suiza.

“Fernández Díaz es un sinvergüenza que debería estar en prisión. No lo está porque en este país hay un contubernio que evita estas cosas. Creía que con mi actitud conseguiría que todo fuera más tranquilo. No conseguirán que me vuelva extremista, pero me dan ganas de ello”, ha soltado Xavier Trias en Rac1 acusando además al PP de “tener una voluntad de exterminio”. El buen perder de Xavier Trias.