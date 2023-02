Nuevo rifirrafe PSOE-Podemos por Ucrania: Belarra ataca y Rodríguez responde

Podemos sigue reclamando a sus socios que no se sumen a la escalada bélica ante el temor de un posible envío de tropas españolas y la portavoz responde: "Defendemos al agredido del agresor".

Continúan las tiranteces en la coalición de Gobierno y esta vez es por el tema de Ucrania, desde luego otro asunto en el que, como vienen demostrando desde hace tiempo, tampoco coinciden PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas siguen apostando por enviar armamento a Ucrania para intentar derrotar a Rusia, pero desde la formación morada aseguran que no es la solución y que lo que provocará es una escalada bélica que incluso podría acabar en el envío de tropas españolas al conflicto.

Así lo ha expresado la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, durante su intervención en la tercera conferencia por la paz ante la guerra de Ucrania. Un acto organizado por la formación morada, con la participación de una veintena de partidos de la izquierda europea, y que ha tenido como fin principal solicitar formalmente al PSOE que, ante el primer año de este conflicto, asuma la equivocación de sumarse a la tensión bélica que no ha parado de "recrudecerse" y abandone esta postura.

En su lugar, ha demandado a su socio que use la posición de liderazgo en la UE para construir una alianza de países por la paz por la vía diplomática, como piden los presidentes de Brasil (Lula da Silva), Argentina (Alberto Fernández) y Colombia (Gustavo Petro), dado que, tal y como ha expresado, España puede ser "parte de la solución y no del problema". Y es que Belarra ha asegurado que no quiere ver a España mandado tropas a ninguna guerra que han planificado los poderosos de otros países.

#EnDirecto | Belarra, sobre la guerra de Ucrania: "Yo no quiero ver a España mandando tropas a ninguna guerra planificada por poderosos. La gente quiere paz, lo cobarde es jalear la guerra desde los escaños y los platós" pic.twitter.com/cMx8TkbWwd — Europa Press (@europapress) February 17, 2023

Isabel Rodríguez, del PSOE, responde a Belarra

Estas palabras han tenido respuesta por parte de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que se ha defendido afirmando que "España está en el lado correcto de la historia" defendiendo al agredido frente al agresor.

Tras justificar que las palabras de Belarra responden a la diferente posición que Podemos mantiene sobre esta cuestión, ha aseverado que el Gobierno de España tiene muy clara su posición: "España está en el lado correcto de la historia, estamos con el conjunto de los estados miembros de Unión Europea y de los aliados de la OTAN, defendiendo la democracia, defendiendo al agredido frente al agresor. Este es el lugar en el que se espera a nuestro país, el lugar en el que también los españoles y españolas esperan que esté nuestro país".

Dicho esto, ha defendido que "la manera de vencer a las autocracias y de defendernos de los agresores es defender la democracia, defender la convivencia, nuestro modo de vida. Por supuesto que deseamos la paz, pero para defender la paz hay que defender a las democracias y esa es la posición del Gobierno y de su presidente", ha concluido.