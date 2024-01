El diputado paralímpico que logra el aplauso del Congreso: "me decían subnormal"

“Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas ¿Cuántos bajáis de 2 horas en una maratón?” señala Emilio Sáez

Pocas veces un diputado del Congreso consigue una ovación unánime, y más en los tiempos que corren de tanta división y enfrentamiento en la Cámara Baja. Pero el socialista Emilio Sáez, contando su experiencia personal en el debate sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre el término “disminuido”, logró un momento de unidad de los diputados y uno de los discursos que se están haciendo virales por su carga simbólica.

“En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90 me llamaron minusválido. Esa es la evolución cronológica”, relata Emilio Sáez que indica que “yo nací como ustedes, sin discapacidad, hasta que la poliomielitis me vino a visitar con tres años para quedarse en mí para siempre”.

“Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de Atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990, qué paradoja", tira de ironía Emilio Sáez. "Se me llamó minusválido en la misma época en la que bajé de las dos horas en una maratón, en la maratón de Nueva York.

“Inválido, minusválido, menos válido... Probablemente muchos de los diputados salgan a correr de manera habitual ¿Cuántos bajan de dos horas en una maratón de 42 kilómetros?”, continúa su experiencia Emilio Sáez desatando las risas y el aplauso de la Cámara.

Emilio Sáez, que fue alcalde de Albacete de 2021 a 2023, ha vinculado su vida a la discapacidad y el deporte demostrando todo lo que se puede hacer pese a tener poliomielitis. Participó en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992, donde fue semifinalista en las pruebas de velocidad en atletismo en silla de ruedas. Y como ha relatado en el Congreso, fue subcampeón del mundo en eslalon en silla de ruedas en los campeonatos mundiales de Stoke Mandeville y campeón de España de natación de 50 metros mariposa.