De número 2 del PP al absoluto ostracismo: Teodoro García Egea reaparece

El que fue Secretario General del PP con Pablo Casado presentó su nuevo libro muy cerca de Génova 13 sin la presencia de ningún político 'popular'.

A escasos metros de Génova 13, en el Club Financiero, tuvo lugar la exposición del nuevo libro de García Egea. ‘Criptoeconomía’ -prologado por el exministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa- fue presentado en una charla de no más de una hora de duración en la que la presencia de políticos del PP brilló por su ausencia. Y es que ningún cargo del Partido Popular se quiso pasar el número 14 de la Calle del Marqués de la Ensenada para saludar al que hace poco más de un año era el número dos del partido.

Y no solo eso. La reaparición pública de García Egea tampoco suscitó ningún interés mediático. Salvo una cámara de TVE y dos fotógrafos más, ningún medio de comunicación se pasó para cubrir el acto. Habiendo sido anunciado a bombo y platillo, García Egea quedó sumido en el más absoluto ostracismo político y mediático.

José Manuel Villegas, el único rostro conocido que acompañó a Egea

El rostro más conocido que asistió, más allá de Juan Costa como ponente, fue José Manuel Villegas. Así, quien fue Secretario General de Ciudadanos hasta el 8 de marzo del 2020 sí quiso arropar a un Egea que estuvo tan solo acompañado por amigos cercanos y por empresarios del sector de las criptomonedas.

“Evidentemente ningún político del PP quiere acercarse a Teodoro García Egea por miedo a las consecuencias negativas que puede conllevar”, comentó a ESdiario un asistente.

El fin de la carrera política de García Egea y Pablo Casado

De verse como un alto cargo de un hipotético Gobierno presidido por Pablo Casado a no verse rodeado de ningún político del PP -al menos en público-. Y es que el haber querido acabar con uno de los principales activos de los populares, Isabel Díaz Ayuso, además con información probadamente falsa, ha acabado con la carrera política de Teodoro García Egea. Y no solo con la suya. También con la de Pablo Casado, otrora favorito en las encuestas para ganar a Sánchez, por haber renunciado a ejercer el liderazgo dentro del PP y sostener a su cuestionado secretario general hasta un punto de no retorno.

En este sentido, la descomunal ambición y falta de estrategia del dúo Casado-Egea ocasionó la mayor crisis que se recuerda del Partido Popular. Y no solo a nivel nacional, también en el territorial. Múltiples líderes y exlíderes provinciales -sobre todo en privado- han reflejado las malas formas y praxis que el secretario general García Egea poseía: desde Génova trataban de hacer y deshacer equipos con la máxima discrecionalidad. No solo eso, también fomentando el miedo desde la total imposición.

Pero no hay mal que por bien no venga. El experimentado Alberto Núñez Feijóo consiguió aplacar la crisis y recomponer al partido -y sus esperanzas- en menos de tres semanas. El PP está ahora más unido que nunca y con la firme convicción de que conseguirán derrotar a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ya tiene fecha de caducidad según dictaminan todos los sondeos privados.