Indignación con el festival de San Sebastián: “¿Itziar Ituño sí y víctimas no?"

El certamen muestra su apoyo públicamente a la actriz de la 'Casa de Papel', vetada por marcas con las que trabajaba y muy criticada tras secundar una protesta en favor de los presos de ETA

La polémica con Itziar Ituño no cesa a raíz del apoyo y asistencia de la actriz a una protesta en favor de la amnistía para los presos de ETA. La intérprete, que ha saltado a la fama gracias a su papel en La Casa de Papel de Netflix, incluso llegó a sujetar la pancarta principal de la manifestación proetarra. Fueron muchos los que criticaron a la actriz vasca y la presión social provocó también que haya perdido la relación publicitaria con marcas como Iberia y BMW que, ante lo sucedido, han retirado las colaboraciones con Ituño.

Sin embargo, como siempre pasa en estas situaciones, también hay quien sale a la palestra pero para hacer precisamente lo contrario: mostrar su apoyo por mucho que sea difícil de entender en situaciones como esta. Es el caso del Festival de Cine de San Sebastián, que en las últimas horas ha mostrado públicamente este apoyo a la actriz en las redes sociales, adhiriéndose al comunicado del Sindicato de Actores Vascos (EAB).

📝El Festival se adhiere al comunicado de EAB y mostramos nuestra solidaridad con Itziar Ituño y con cualquier actriz o actor que esté sufriendo boicot por sus ideas.



📝Zinemaldiak bat egiten du EABren komunikatuarekin eta elkartasuna adierazten diogu Itziar Ituñori eta bere… — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) January 17, 2024

“Queremos expresar nuestra solidaridad con nuestra compañera y afiliada Itziar Ituño por las agresiones que está sufriendo”, comienza dicho comunicado que también defiende el reconocido certamen de cine internacional que explica el motivo de su defensa: “Defendemos la libertad de expresión de todos y esto incluye no estar en desacuerdo públicamente con las posiciones ideológicas y políticas de otras personas. Las amenazas, insultos y ataques recibidos por Itziar son inaceptables”.

También cargan -aunque no las mencionan directamente- contra Iberia y BMW por prescindir de los servicios de Itziar Ituño. Decisiones que definen como “medidas para perjudicar la carrera profesional” de la actriz. Llama la atención la parte en la que justifican su presencia en la manifestación: “Los ataques se produjeron por su participación en una manifestación en apoyo a la implementación de la legislación para las personas en prisión”. Ese es precisamente el problema, mostrar el apoyo a terroristas que asesinaron a personas inocentes.

Oleada de críticas en las redes sociales

El comunicado basa su defensa en la libertad de expresión. Eso sí, la libertad de una empresa privada para contar o no con alguien no es respetable. Así se lo han recordado también los numerosos usuarios que no han visto con buenos ojos el apoyo del Festival de San Sebastián a la actriz, ya que entienden que blanquean el terrorismo. Es por ello que han cargado contra el certamen cinematográfico con dureza.