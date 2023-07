Debate en RTVE: el dúo Sánchez y Díaz, 'guerra' a Abascal y todos contra Feijóo

Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal protagonizan el debate electoral de RTVE. Desde el PP insisten en la ausencia de Feijóo calificándolo como el "debate de los perdedores".

"Hemos invitado a los líderes de los cuatro principales partidos políticos, solo tres han aceptado", con estas palabras del moderador Xabier Fortes empezaba el Debate Electoral de RTVE. De izquierda a derecha -cuasi paradójico-, Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ocupaban los tres discretos atriles dispuestos

Y, sin duda, destacada es la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y previsible futuro presidente del Gobierno. Desde el PP inciden en que rechazan prestarse al juego del PSOE buscando escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta por un lado; y Feijóo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que puede ser vicepresidente en un Gobierno del PP.

Además, cabe destacar, el líder de los populares planteó un debate a siete, en el que estén también representados ERC, PNV y Bildu. Los partidos en los que se ha apoyado el Gobierno de Pedro Sánchez durante toda la legislatura y que serán decisivos para el todavía Presidente del Gobierno en el supuesto caso de que la suma de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Bildu consiguiesen mayoría.

Un Pedro Sánchez nervioso haciendo dúo con Yolanda Díaz

Una vez más, Pedro Sánchez no vuelve a estar cómodo fuera de una entrevista. Si ya se le vio nervioso en el cara a cara contra Alberto Núñez Feijóo emitido en Atresmedia, en el debate a tres de RTVE se le ha visualizado sustancialmente acelerado, sobre todo al inicio, al expresar sus argumentos. Incluso con múltiples titubeos.

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), en su minuto de oro: "Les pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Para que gane la ciencia y pierda el negacionismo. Para que gane la cultura y pierda la censura"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/fbqIMX7Qbk pic.twitter.com/ALOn7BRTqc — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Lo que más destacó, sin embargo, es la unión que demostraron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Con múltiples guiños entre sí, las diferencias mostradas han sido escasas. Es más, se puede decir que ambos fueron en sus papeles institucionales: Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno y Yolanda Díaz como su vicepresidenta.

“Pedro, hay que hacer más cosas, hay que avanzar más”, inició la candidata de Sumar.“Tenemos que avanzar pero con los pies en el suelo”, le respondió Sánchez a Díaz. “Los tengo, Pedro”, aseguró ella. “Lo sé, porque te conozco”, aseveró Sánchez. Y así durante todo el transcurso del debate.

Tan solo Yolanda Díaz hizo ligeros apuntes a Pedro Sánchez: "En pensiones tenemos una línea roja y no vamos a permitir que se alargue la edad de jubilación", incidió la líder de Sumar. En cuanto a la Ley de Vivienda, Yolanda Díaz le recordó a Pedro Sánchez que "ha llegado tarde y muy recortada y defendemos que es un derecho constitucional".

Más explícito fue, todavía, el dúo Sánchez-Díaz al final del debate. La candidata de Sumar aseguró que va "a seguir gobernando con Pedro Sánchez para seguir ganando derechos” porque "solo sumamos así", sentenció.

Pedro Sánchez (@sanchezcastejon): "Durante la próxima legislatura tenemos que apostar por la vivienda protegida y rehabilitar a escala masiva"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/GHHfLWyDKW pic.twitter.com/hOv0wMMQYI — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contra Santiago Abascal

A lo largo de todo el debate, el dúo conformado por Sánchez y Díaz ha ataco sistemáticamente al líder de Vox, Santiago Abascal.

"Si por ustedes fueran [refiriéndose a Vox], habrían arruinado a las empresas y los trabajadores de nuestro país", aseguró Yolanda Díaz; "Abascal se preocupa mucho por la gente humilde, no entiendo por qué se ha opuesto a las subidas del salario mínimo, la reforma laboral o el ingreso mínimo vital”, le espetó posteriormente Pedro Sánchez.

Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_), a Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL): "Si fuera por ustedes, habrían arruinado a las empresas y trabajadores España. No han votado a favor de los ERTE, de la reforma laboral, de las pensiones o el SMI"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/fbqIMX8o0S pic.twitter.com/0S41OzNbkv — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Por su parte, Santiago Abascal incidió en el ataque al Gobierno: "Los datos de este gobierno tienen la misma credibilidad que sus pactos, pero no llegan a los bolsillos de los españoles, que tampoco comprenden sus posiciones. Todo el día hablan del fin del mundo y no hablan de los españoles que no lleguen a final de mes, cuando aprueban leyes que impiden explotar nuestros recursos económicos, no podemos explorar nuestro gas, nuestros hidrocarburos... y ahora la Unión dice que la nuclear es verde".

Díaz (@Yolanda_Diaz_): "¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señor Abascal? Porque somos mujeres [...] Desde el 2003 han sido asesinadas 1.212 mujeres en España y su propuesta es derogar las leyes que nos dan derechos"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/GHHfLWy5Vo pic.twitter.com/InT3wRj82y — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

"¿Qué es una mujer?", esa ha sido, sin duda, una de las preguntas que más incendió el debate. Se la formuló Santiago Abascal a Yolanda Díaz pero rápidamente el interrogante le vino de vuelta. En este sentido, la vicepresidenta y candidata de Sumar ha reprochado que Vox haya llamado “enferma crónica” a la portavoz de feminismos de su formación, Elisabeth Duval, por ser trans. Todo ello, tras mostrar Yolanda Díaz una imagen en la que se veía a dos diputados de Vox en Valencia riéndose: “Se están riendo en un minuto de silencio de una mujer asesinada”, y añadió, “¿Sabe por qué nos matan? Porque somos mujeres y ustedes negando la violencia sobre las mujeres provoca exactamente esto. Basta ya, dejen de reírse con nosotras y de jugar electoralmente con las mujeres”, le reprochó al líder de Vox.

Sánchez (@sanchezcastejon): "Nosotros siempre defendemos a las mujeres. A veces cometemos errores, ustedes siempre, porque apoyan a los machistas. El único partido autoexcluido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es Vox"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/fbqIMX7Qbk pic.twitter.com/NxhFr5Xmc7 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Otro de los momentos más tensos del debate lo volvieron a protagonizar Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Y es que la candidata de Sumar acusó al líder de Vox de "haber mentido a toda España" cuando Vox denunció el asesinato de una mujer en la madrileña plaza de Tirso de Molina hace varios días. Acto seguido, le exigió a Abascal que "pida disculpas". La respuesta de Abascal no tardó en llegar: "¿Me está dando usted órdenes a mí?", le reprochó.

Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) exige disculpas a Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) por la acusación a un inmigrante del asesinato de una mujer en Tirso de Molina cuando el asesino era de San Lorenzo del Escorial #DebateFinalRTVEhttps://t.co/fbqIMX8o0S pic.twitter.com/BeNDwpHk6J — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Los tres contra Feijóo

La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido la primera en mencionar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmando tanto el PP como Vox tienen el mismo modelo de país. Esto clarifica que la estrategia de Feijóo de no asistir al debate ha sido la acertada. Tal y como preveían desde el PP, el debate consistió en un dúo Sánchez-Díaz asimilando a Feijóo con Abascal, en un mismo bloque, sin mención alguna a los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno.

Santiago Abascal le tomó, posteriormente, el testigo al dúo Sánchez-Díaz para también arremeter contra Feijóo: "Hemos escuchado mentiras sobre nuestro programa electoral, se han dicho que proponemos cosas que no proponemos y también que tenemos la misma posición económica que el Partido Popular, cuando el PP coincide mucho más con ustedes en las políticas económicas que vienen de los burócratas de Bruselas. De hecho, el pin que lleva Pedro Sánchez en la solapa de la Agenda 203o también lo llevan los señores del PP", subrayó el líder de Vox.

Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL), en su minuto de oro: "Solo Vox se atreve al cambio de rumbo necesario para proteger nuestra economía, nuestras familias, nuestras fronteras"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/GHHfLWy5Vo pic.twitter.com/bBvu9sCzUt — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

“Usted dice que son (denuncias) falsas y Feijóo que es “un divorcio duro. Tenemos una derecha que niega la violencia machista”, llegó a afirmar Pedro Sánchez en una explícita alusión al líder de los populares.

Yolanda Díaz, por su parte, insistió en que “la propuesta del señor Feijóo y de Abascal nos quieren hacer retroceder en economía 50 años".

Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_), en su minuto de oro: "Es por ti, por los trabajadores, por los autónomos, por la juventud, por la generación de mi padre y también por la de mi hija, por las mujeres libres. Vota por ti"#DebateFinalRTVEhttps://t.co/GHHfLWy5Vo pic.twitter.com/lAtjc2beid — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 19, 2023

Ya sería más adelante en el debate cuando Pedro Sánchez llegó a asegurar que PP y Vox quieren “solucionar el problema catalán a bofetadas” y que “PP y Vox son un tándem contra la convivencia”, reiteró. Y no solo eso. El candidato socialista volvió a denegar la propuesta de Feijóo para que gobierne la lista más votada porque cree que "solo le valdría a Feijóo en el caso de que gane el PP".