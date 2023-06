¿Sánchez contra Otegi? El ingenioso vídeo que retrata nuevamente al presidente

El Partido Popular ha publicado en sus redes este vídeo en el que evidencia la obsesión por los debates del líder socialista enfrentándole a uno de sus socios preferentes.

Hasta seis caras a caras quería Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo durante las semanas previas a las elecciones generales del 23 de julio. Uno por semana. Una obsesión del presidente del Gobierno por los platós entendible en su caso al no poder pisar la calle sin que le recuerden el '¡Que te vote Txapote!'. El líder de los populares respondió que sí, debatirán, que no tiene ningún miedo, pero desde luego no lo haría por imposiciones del actual jefe del Ejecutivo.

Y es que Sánchez parece ansioso por verse debatiendo. Es una realidad que tiene mucho que explicar, pues su gestión da para discutir largo y tendido. Esta obcecación con los cara a cara ha servido al Partido Popular para hacer un ingenioso vídeo y evidenciar que de la palabra del líder del PSOE no te puedes fiar.

El primer cara a cara que nos debe Sánchez. pic.twitter.com/pcnyx4TYGD — Partido Popular (@ppopular) June 13, 2023

En el mismo se puede ver como se anuncia un debate en televisión con motivo de los comicios del 23 de julio. Un enfrentamiento dialéctico entre Pedro Sánchez y uno de sus socios preferentes: Arnaldo Otegi. A continuación, empiezan a responderse mutuamente, con Sánchez asegurando por activa y por pasiva que con EH Bildu no iban a pactar, y con el dirigente abertzale respondiéndole que acepte que lo llevan haciendo durante mucho tiempo.

"El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada", comienza expresando el presidente socialista, a lo que su interlocutor responde: "Pero si llevamos cuatro años haciendo las cosas juntos". Después, vuelve Sánchez para rematar con la frase que le ha perseguido y le perseguirá toda su vida política. No es para menos. Y es que nunca un vídeo ha retratado tanto a una persona.

"Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres te lo digo 5 veces. O 20", afirma el presidente del Gobierno, a lo que Otegi le responde: “¿Pero cuándo vamos a dejar de tomar a la gente por tonta?. El vídeo finaliza con la pregunta: "¿Quién crees que ha ganado el debate?"