Insultos al PP desde la cuenta de un secretario de Estado: "Bazofia inmoral"

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, número dos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se suma a la larga lista de miembros del Gobierno que no distinguen entre lo público e institucional y lo electoral y partidista.

Rafael Simancas ha utizado su cuenta oficial de Twitter para lanzar duros ataques al PP, a la que llega a acusar de carecer de "escrúpulos" y "vergüenza" y de "bazofia inmoral". Todo por criticar la connivencia de Moncloa con Bildu.

He llorado a demasiados amigos asesinados por terroristas. He asistido a demasiados entierros de compañeros. He mirado demasiadas veces los bajos del coche en el que llevaba a mi hijo al colegio, como para soportar la bazofia inmoral de esta derecha sin escrúpulos ni vergüenza.