Sánchez cierra con Calvo el círculo de los 8 ministros fracasados y enchufados

En los corrillos socialistas se ironiza: "Con Sánchez es más chollo ser exministro que ministro". La designación de su primera vicepresidenta en el Consejo de Estado avala la tesis.

Quiso que fuera Magdalena Valerio y dado que el Tribunal Supremo ha tumbado por ilegales sus intenciones, Pedro Sánchez ha optado por su primera vicepresidenta, ministra de Presidencia e Igualdad como flamante presidenta del Consejo de Estado.

Uno de los cargos mas “golosos” de la arquitectura del Estado y con una de las retribuciones salariales más atractivas para cualquier político.

Todos los exministros colocados por Sánchez perciben tras su patada del Consejo de Ministros sueldos que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 euros, más en algunos casos residencias en las mejores arterias diplomáticas del mundo, una cohorte de asesores y el gratis total en el ejercicio del cargo.

Pero en realida, con Calvo, Sánchez cierra un circulo virtuoso de enchufes y dedazos de los exministros que en determinado momento dejaron de servirle para el Gobierno y a los que no ha dudado en recompensar por el único mérito de pertenecer al PSOE.

Justo antes de Carmen Calvo, con sueldazo a cargo del erario público, Sánchez había nombrado a golpe de decreto a los exministros de Cultura e industria, Miquel Iceta y Héctor Gómez como nuevos embajadores ante la UNESCO y la ONU. Otros dos cargos de pedigrí y nominaza.

Sánchez y Héctor Gómez: un socialista portavoz parlamentario, ministro y ... embajador de la ONU

Antes, con mayor polémica, había nombrado al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional. Y su antecesora, Dolores Delgado, impuesta como fiscal de Memoria Democrática del Tribunal Supremo. como antes lo fue de Notaria Mayor del Reino. También hay que incluir en la lista de recolocados al que fuera ministro de Ciencia, Pedro Duque, que acabó de presidente de Hispasat.

El círculo de los ex lo cierran otras dos políticas reconvertidas en embajadoras para indignación de los diplomáticos de carrera: Isabel Celaá en el Vaticano y Carmen Montón en la OEA en Washington. Ex que no servían para ministros pero que han encontrado ha jugosa “jubilación”.

Consejo de Estado - Ex vicepresidenta socialista

Consejo de Estado - Ex ministra socialista

Tribunal Constitucional - Ex ministro socialista

Tribunal Constitucional - Ex directora general socialista

Fiscalía General del Estado - Ex ministra socialista

