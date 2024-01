La esquizofrenia del PSOE con las mociones de censura: con PP no y con Bildu sí

Los socialistas se lanzan en tromba a calificar de “antidemocrática” la moción entre PP y PSOE en Albaida (Valencia) mientras blanquean y defienden la entrega de Pamplona a Bildu

Pactar una alcaldía con el PP es “antidemocrático” pero entregársela a los herederos de ETA de Bildu es “democracia”. El PSOE vuelve a mostrar su total esquizofrenia a cuenta de sus pactos con los independentistas, ahora con las mociones de censura, donde acordar con Bildu se defiende mientras el equipo de opinión sanchista sale en tromba a cuestionar si se hace con el PP.

La moción de censura en Albaida (Valencia) ha puesto al PSOE de nuevo ante el espejo de sus contradicciones. En este municipio valenciano, el PP, que ganó las elecciones y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, presentó una moción de censura junto al PSOE para desalojar al alcalde de Compromís, que estaba en minoría tras romperse el acuerdo con los socialistas, con los que hay una mala relación.

El PSOE, sin embargo, amenazó a sus concejales en Albaida con la expulsión -pese a que hasta la ejecutiva local del partido dio su visto bueno a la moción-, pero no ha podido parar la moción de censura de Albaida: el popular Juan Carlos Roses ya es alcalde de Albaida con el voto de un concejal del PSOE y la abstención de otro, que se han dado de baja del partido antes de ser expulsados.

El PSOE y el equipo de opinión sanchista, que tanto justificaban la moción de censura con Bildu en Pamplona argumentando “la parálisis del Ayuntamiento” o que “es la mayoría democrática”, se ha lanzado en tromba a atacar la moción con el PP en Albaida. En Albaida no vale la parálisis del consistorio y el acuerdo es “antidemocrático y no tiene escrúpulos ni líneas rojas, todo por el poder”, soltaba el portavoz y secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz.

Así que, según el PSOE, acordar una alcaldía con el PP para sacar a un municipio del inmovilismo con la mayoría de los concejales es “antidemocrático y no tener líneas rojas”, pero regalar la alcaldía de Pamplona a Bildu para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, tras mentir diciendo que no lo harían, es lo más normal del mundo y hay que respetarlo. Eso no es pasar líneas rojas. El PSOE de nuevo en su trampa y en su total incoherencia.