Un dramático Sánchez: "Begoña lo hace todo bien" mientras saca al novio de Ayuso

El presidente con Antonio García Ferreras repite su estrategia de acusar de bulos a todo el mundo, asegura que no dará Cataluña a Puigdemont y hasta se compara con el atentado de Eslovaquia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su gira por los medios amigos que él no considera “pseudomedios” y ha pasado por el plató de Al Rojo Vivo en La Sexta para ser entrevistado por Antonio García Ferreras, una entrevista de tinte melodramático en la que ha maximizado su papel de presentarse como víctima frente a los bulos -palabra que habrá repetido decenas de veces en media hora- e incluso de la “violencia política” comparándose con el caso de Eslovaquia.

Sánchez ha comenzado contestando la pregunta del millón tras las elecciones catalanas, si haría presidente a Carles Puigdemont para asegurarse el apoyo de Junts a su Gobierno. El presidente “ha rechazado completamente” que los socialistas vayan a apoyar a Puigdemont porque no tiene mayoría “y por tanto considera todos los caminos conducen a Salvador Illa". Incluso ha pedido al PP que apoye la investidura de Illa, pero les ha despreciado diciendo que no va a llamarles para tal fin.

"Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente", ha insistido Pedro Sánchez para rechazar una investidura de Puidemont pese a que el prófugo, como él mismo, no ganó las elecciones, pero Sánchez no ve paralelismos. Veremos si luego de las elecciones europeas se produce otro “cambio de opinión” sanchista.

🔴 @sanchezcastejon cree que el PP llamará a su mujer, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado: "No me cabe ninguna duda porque van a por todas". #SánchezARV pic.twitter.com/spBqa1gbTm — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 17, 2024

"Begoña Gómez lo hace todo bien"

Pedro Sánchez se ha referido a las acusaciones sobre los negocios de su mujer con su clásico “todo son bulos y máquina del fango” de la derecha y “sus tabloides y asociaciones”. “Begoña Gómez lo ha hecho todo bien”, ha subrayado el presidente sobre su mujer, y preguntado sobre si le parece correcto las cartas de recomendación, ha salido con uno de sus clásicos, el eufemismo: “no son cartas de recomendación, son declaraciones de interés”. Todo es un enorme bulo según él.

“Llevo 10 años sufriendo acoso con métodos antidemocráticos”, ha sido de las frases de víctima que Sánchez ha mostrado ante Antonio García Ferreras, justificando su periodo de reflexión de cinco días. Eso sí, luego no ha tenido inconveniente en atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los asuntos de su pareja con Hacienda, llamándolo ‘caso Ayuso’ y pidiendo su dimisión. Muy coherente cuando hacía cinco minutos criticaba “el fango” contra su mujer.

Pedro Sánchez ha insinuado que tomará medidas si no se renueva el CGPJ pactado con el PP, ha dicho que el “me gusta la fruta” es “violencia política” y ha defendido la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuestionado por sus injerencias y por su sumisión a Moncloa, indicando que “la Fiscalía es independiente”. Ahora para Sánchez es independiente cuando antes presumía de que dependía de él. Todo en orden en el universo sanchista.