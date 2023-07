Banderas a media asta en 13 rúe del Percebe. Muere el dibujante Paco Ibáñez

El dibujante barcelonés, Francisco Ibáñez, padre de personajes como los agentes de la T.I.A., Mortadelo y Filemón tenía 87 años

Banderas a media asta en 13 rue del Percebe. Francisco Ibáñez ha fallecido esta tarde a los 87 años. «Con enorme tristeza comunicamos que esta mañana ha fallecido en Barcelona el gran dibujante e historietista Francisco Ibáñez», ha anunciado este sábado la editorial Penguin Random House, hogar del dibujante desde que adquirió Ediciones B.

No había cumplido las 9 décadas y llevaba años, por no decir décadas, fantaseando con una jubilación con la que, en realidad, tampoco habría sabido muy bien qué hacer. «A veces me preguntan por mis memorias. ¡Por favor! Mis memorias caben en dos líneas: 'Ibáñez fue un gilipollas que trabajó, trabajó y trabajó'», decía. En este caso, decir que trabajó hasta el final no es ninguna exageración: hace pocos días que apareció el álbum de Mortadelo y Filemón dedicado al Mundial de Baloncesto 2023. «A pesar de poner toda su voluntad, desgraciadamente la aportación de los dos agentes de la T.I.A. solamente servirá para complicar mucho más las cosas», anunciaba la editorial. Un clásico, vamos.

