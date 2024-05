Ayuso pone a trabajar a Ábalos que abronca a Robles por el acto del Dos de Mayo

El ex socialista hace algo por fin desde su nuevo escaño en el grupo mixto para preguntar al Gobierno de su ex amigo Sánchez sobre el protocolo militar en el día de Madrid

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por fin hace algo en el Congreso de los Diputados desde que abandonó el grupo socialista por el terremoto del caso Koldo y recaló con su escaño en el grupo mixto. Hasta ahora, Ábalos además de ir a pulsar el botón del voto -en el sentido del PSOE en temas como la amnistía- y pasear por la cafetería, poco más había hecho. Pero Isabel Díaz Ayuso ha puesto al ex ministro a trabajar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido el motivo para que Ábalos haga una pregunta al Gobierno, con indirecta de paso a su ex compañera Margarita Robles.

En concreto, un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, el ex ministro Ábalos cuestiona al Gobierno de su ex amigo Pedro Sánchez que la celebración del día del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, “incorporó una parada militar y por primera vez la exhibición de la Patrulla Águila del Ejército con el uso de cazas para dibujar la bandera de España en el cielo y el salto de un paracaidista hasta el kilómetro cero de la capital".

Ábalos, que por fin pregunta algo pese a cobrar los nada desdeñables 5.160 euros al mes que cobra en el grupo mixto, critica al Gobierno de Sánchez que “por la disposición de efectivos y honores que están a merced de los presidentes autonómicos que los requieran o soliciten". También lanza el dardo al ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, sobre si "autorizó el uso de tropa y medios para la celebración del acto del Dos de Mayo”.

El ex ministro de Transportes lo que hace realmente es estirar un chicle de la izquierda que se lanzó en tromba contra el acto del Dos de Mayo porque Ayuso presidió una parada militar. Sin embargo, olvidan que se siguió el protocolo del ministerio de Defensa y que otros presidentes autonómicos del PSOE han protagonizado paradas similares.