Test rápido a Ayuso: ¿Tiene amigos en Podemos? ¿Cuál es su mayor miedo?

La presidenta de la Comunidad de Madrid contesta a un test rápido de ESdiario en el que deja ver su lado más personal, sus aficiones, gustos, miedos y previsiones para el futuro.

Isabel Díaz Ayuso es una persona celosa de su intimidad. No obstante, en esta entrevista con ESdiario deja ver un lado más personal y se somete a 15 preguntas de carácter más personal. Por supuesto, no conoce de antemano las preguntas y por lo tanto las respuestas son totalmente improvisadas y rápidas. Un adelanto, no rehuye ninguna cuestión.

Pregunta - ¿Quién le lleva las redes sociales? ¿Usted sube algún contenido?

Respuesta - Tengo un equipo que se dedica a recoger las opiniones y todo aquello que nos trasladan los ciudadanos. Y cuido los mensajes, los dirijo.

P - ¿Cuál es su mayor miedo?

R - Miedo a tener miedo.

P - ¿A qué lugares puede ir sola, sin escolta, lejos del foco público?

R - Eso no lo puedo decir, por seguridad.

P - ¿En qué momentos te hubiera gustado no ser política?

R - Tampoco lo debería decir para no darle pistas a mis adversarios. Pero, quizás cuando involucran a tu entorno en la política y tu entorno no tiene absolutamente nada que ver con ella. Por eso me siento, de hecho, un político libre: porque no le debo nada a la política ni nadie de mis amigos ni de mi familia. En esos momentos sí que les pido perdón por tener vocación de servicio público y estar en esto. Pero también confieso que en el 90% de vaya si renta: esto es precioso.

P - ¿Hay vida después de la política para Díaz Ayuso?

R - Bueno, pienso en quién era antes y quién soy y cuido mi vida personal para lo que me espere después. Vivo al día para no tener nostalgia cuando tenga que dar un paso al lado.

P - ¿Hay algún político con el que jamás se sentaría a tomar un café?

R - Sí. Hay bastantes. Casi te digo con quién sí. Hay presidentes autonómicos y alcaldes del PSOE y diputados de otros partidos a los que tengo una estima. Hay otro muchos que desde luego no. Lo bueno es que soy transparente y no me gusta ser de una manera cuando hay un foco y otra cuando no.

P - Es decir, que con algunos políticos no se sentaría a tomar un café.

R - Seguro que no.

P - ¿Tiene amigos de Podemos o Más Madrid?

R - La verdad es que no. Yo creo que más de uno de los que he tenido ahora como me votan, pues todo va muy bien.

P -¿Comida rápida favorita?

R - A mí me gusta la comida en general. La comida japonesa, dependiendo de cómo se prepare puede ser comida rápida, porque está en muchos mostradores. Probablemente sería esa.

P - ¿Lo primero que hace al llegar a casa por las noches?

Cambiarme de ropa urgentemente y pensar en el día siguiente: carpetas que tengo que preparar y qué no me puedo olvidar cuando al día siguiente tenga que salir pitando.

P - Al levantarse, ¿cuánto tarda en mirar el móvil?

R - 15 segundos. Suena la alarma y tal y como suena lo enciendo. Luego procuro dejarlo aparcado mientras me tomo un café y volver a él.

P -¿Es más de botellín o de caña?

R -Eso es muy difícil. Esas preguntas… Depende de lo que esté más fresco en ese momento. Pero es verdad que una buena caña bien tirada fresquita es imbatible.

P - ¿Cuál es la gesta de España que más remarcaría?

R - Hay muchas pero quizás la conquista de América. Que en el fondo la palabra conquista la han devaluado mucho pero es así. Y, por supuesto, el levantamiento del 2 de mayo me parece fantástico. Y luego el hecho la capitalidad de Madrid. El hecho de ser capital para ser el lugar que fuera de todos y de nadie a la vez, es maravilloso.

P - Si no fuera en Madrid, ¿dónde le gustaría vivir?

R - En Ibiza.

P -¿Cree que llegaremos a ver a la princesa Leonor como Reina?

R - Sí. Hace falta trabajar mucho. Decir la verdad constantemente. Apelar al respeto por las instituciones. Decir la verdad en todo momento. Sé que la república en muchos países es el mejor sistema, pero ha España no le ha sentado bien. A España cuando ha llegado más lejos y mejor le ha ido es cuando estaba bajo un sistema monárquico, una monarquía parlamentaria como la que hoy tenemos. Y lo que tenemos que hacer es defender esto: la verdad, contarlo bien, con buenas palabras pero no permitir que nos lleven a otro proyecto que a España nunca le ha sentado bien.