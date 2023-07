Del vocal Drag Queen a la mujer que enloquece y rompe una urna en Salamanca

Como suele ser habitual, las jornadas electorales dejan momentos anecdóticos por todo el largo y ancho de nuestra geografía. Es un clásico ver en los colegios electorales gente que acude disfrazada, que se equivoca al votar o que pierde los papeles y causa algún problema. Eso sí, a eso de las 10.30 de la mañana ya estaban todas las mesas constituidas. A continuación repasamos algunos de esos momentos virales que está dejando este 23 de julio marcado en rojo en el calendario.

Sin duda uno de los vídeos más virales ha sido el del vocal Drag Queen en un colegio de la capital de España. Como era de esperar, su aspecto ha llamado la atención y ha levantado división de opiniones en las redes sociales. Unas redes sociales en la que la persona protagonista ha compartido como ha estado viviendo esta jornada electoral: desde su llegada al colegio asegurando que por poco no lo hace porque le custa madrugar hasta momentos de descanso donde anima a todo el mundo a ir a votar.

HE LLEGADO A LA MESA

Casi no lo cuento que la alarma me ha traicionado pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a VOTAR!💖💖💖 pic.twitter.com/c8ktwj1sky