El repaso de una eurodiputada francesa sobre la amnistía que llega hasta Moncloa

Laurence Sailliet da un discurso que traspasa fronteras y deja claro que desde el resto de países europeos están observando con preocupación lo que está sucediendo a nivel político en España

Las cuestionables decisiones que Pedro Sánchez está tomando a nivel político para salvarse a sí mismo no solo preocupan en España sino que traspasan fronteras. Sus concesiones a partidos independentistas cuyo deseo es precisamente no pertenecer a nuestro país están llegando, como es lógico, más allá de nuestras fronteras y con especial impacto en la Unión Europea. Allí han sido varios los eurodiputados que han manifestado su preocupación por lo que está pasando en uno de los países miembros como es el nuestro.

La última en hacerlo ha sido la eurodiputada francesa Laurence Sailliet, que ha defendido las peticiones de los parlamentarios populares y dejado las cosas claras a los socialistas desde su posición en el Parlamento europeo. “Estoy sorprendida de lo que acaban de decir los compañeros socialistas. Entiendo que estén tan nerviosos porque querer defender a aquellos que atacan el Estado de Derecho no debe ser una tarea muy fácil”, comienza explicando la eurodiputada gala que representa en Bruselas al partido republicano francés.

“No estoy aquí para hacer teatro ni para insultar a nadie. Estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados de lo que ocurre en España”, expresa una Sailliet que critica que “no se trata únicamente de una ley de amnistía” sino que “se trata de la ley que viene de una negociación política para formar Gobierno y es ahí donde está la gran diferencia”.

Si aceptamos en el seno de la UE que uno de los estados miembro pueda pisotear así el estado de derecho y poner en tela de juicio la democracia pierde su credibilidad toda la Unión Europea

“No piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos lo que les pueda pasar a nuestros amigos y vecinos españoles”, vuelve a insistir la eurodiputada francesa, que lanza un último mensaje a los socialistas que culpan a los críticos con la ley de amnistía de hacer un teatro político en torno a la polémica norma: “En vez de intentar amordazar y atacar a los peticionarios y ponerlos en tela de juicio creo que sería mejor para ustedes si escuchasen. Está claro que la UE tiene que ocuparse de esto. Me alegro de ello y apoyo a los peticionarios que quieren que se escuchen sus inquietudes”.