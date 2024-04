El Gobierno escenifica una ruptura con Bildu: seguirá siendo su socio preferente

Otxandiano, de EH Bildu, se niega a calificar a ETA como banda terrorista y el Gobierno lo ve "incompatible con la democracia". Y todo en el marco de la campaña electoral en el País Vasco.

Si quedaba alguna duda de que EH Bildu no condena el terrorismo de ETA y el terror que, consecuentemente, implantó durante décadas a lo largo y ancho de toda España, este martes se disiparon. Y es que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, se ha negado a calificar a ETA como una banda terrorista señalando que fue un "grupo armado" que puede tener "diversas consideraciones". Incidiendo en la cuestión, el candidato abertzale, en un palmario desprecio a las víctimas del terrorismo etarra, se ha preguntado "qué es terrorismo hoy en día", ya que a su juicio "se puede discutir sobre las consideraciones de que es terrorismo y que no es".

Que un periodista tenga que preguntarle a un candidato a lehendakari si ETA es una banda terrorista ya lo dice todo de quienes luego defienden los pactos con Bildu.



Que el interpelado se niegue a denominarlo así, lo termina de aclarar. Por si hacía falta. pic.twitter.com/nIw5S78Mf1 — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) April 16, 2024

Las reacciones a tales declaraciones no tardaron en llegar. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que "no debe sorprender" que Bildu no llame "terrorista" a ETA porque es el "partido heredero" de la organización terrorista "por mucho blanqueamiento" que haga esa formación o "el propio Pedro Sánchez".

#EnDirecto | El Gobierno dice a Bildu que no reconocer que ETA fue una banda terrorista "no es solo cobarde, sino un absoluto desprecio a las víctimas y a la sociedad": "Es un negacionismo incompatible con la historia y con la democracia que derrotó al terrorismo" pic.twitter.com/ktkhu7u2ja — Europa Press (@europapress) April 16, 2024

El Gobierno, por su parte, también ha querido ser tajante en su condena escenificando una férrea ruptura con el partido de Otegi. Concretamente, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que todos los españoles "saben muy bien" que ETA fue "una banda terrorista" y considera que no reconocerlo es "cobarde" y además supone un absoluto desprecio por las víctimas, tachando las palabras del candidato de Bildu de "negacionismo incompatible con la democracia".

Seguirán pactando con Bildu, como hasta ahora

El alejamiento del Gobierno con el que ha demostrado ser su socio preferente, EH Bildu, duró, sin embargo, tan solo unos cuantos minutos. Exactamente el tiempo que tardó la portavoz del Ejecutivo de Sánchez en pronunciar tales palabras de repulsa.

Más allá de tachar de "cobarde" y de antidemocráticas las declaraciones de Pello Otxandiano, todo seguirá igual como hasta ahora. En este sentido, reconociendo fuentes muy solventes del Gobierno a ESdiario que "estos posicionamientos de Bildu no son nuevos" y que "no se pueden consentir", confirman a este periódico que "seguiremos buscando su apoyo para sacar adelante la legislatura" porque "somos conscientes de las sumas que hay en el Congreso", justifican los de Pedro Sánchez.

Preguntadas estas destacadas fuentes por cómo van a seguir pactando con un partido que, a juicio del propio Ejecutivo, realiza afirmaciones que van en contra de la democracia y que no se pueden tolerar, responden que "esto es un Gobierno en coalición de únicamente dos partidos" que "luego buscamos el apoyos de otros", en clara alusión a Bildu.

El PP tacha al Gobierno de "hipócrita"

El que Sánchez tenga como "socio preferente" a Bildu, un partido cuyo candidato a lehendakari se niega a llamar a ETA grupo terrorista, "es una traición a la memoria de todos los españoles que no se puede tolerar", inciden a ESdiario fuentes del PP nacional.

Es más, aseguran las mismas fuentes consultadas que el Gobierno hace gala "de una hipocresía tremenda" al criticar en plena campaña de las elecciones del País Vasco y desde la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, "que el candidato de Bildu sigue sin condenar el terrorismo de ETA".

"Si el PSOE quiere ser creíble, debería seguir el ejemplo del PP y poner un cordón sanitario contra Bildu y dejarse de proclamas en campaña que luego incumple. Si Sánchez necesita pactar con los de Otegi, lo hará. Su palabra está absolutamente devaluada", sentencian desde Génova a este periódico.

En conclusión, al igual que Pedro Sánchez no miente sino que "cambia de opinión", según él mismo alegó, el Gobierno no pacta con Bildu sino que "busca su apoyo". Con el uso de eufemismos, en suma, se puede sacar adelante una legislatura -creen desde el Ejecutivo- con un partido que no considera que la banda terrorista ETA, que asesinó a 900 personas, sea, en efecto, terrorista.