Feijóo responde alto y claro a las críticas por su ausencia en la moción de Vox

El líder del PP asegura que no se va a prestar a este tipo de juegos que desprestigia las instituciones y que él es más partidario y practica una política dirigida a los adultos.

Como quedó demostrado, Pedro Sánchez y su Ejecutivo en general tenían una estrategia clara de cara a la moción de censura de Vox: darle la vuelta a la tortilla para convertir un "castigo" en un escaparate para defenderse y poner el objetivo en el principal partido de la oposición, el Partido Popular. De hecho, ha sido la propia formación popular la que ha querido destacar las veces que les nombraron durante sus discursos.

⏯️ Resumen de la #MociónDeCensura en el Congreso en un minuto y medio. pic.twitter.com/D1aN7r8r1s — Partido Popular (@ppopular) March 22, 2023

Así quedó en evidencia tanto en los discursos de Pedro Sánchez como de Yolanda Díaz, los más extensos de toda la moción de censura. Y es que, como es costumbre, el Partido Popular se convirtió en el centro de las iras de los socialistas. Unos ataques centrados especialmente en su líder, Alberto Núñez Feijóo, que como hombre de palabra cumplió con la suya y no acudió a ninguna de las sesiones de la moción, algo que anunció desde el primer momento en el que se conoció la noticia. También hay algunos que apuntan que era su obligación, pero Feijóo no es diputado y por lo tanto no está obligado a acudir a estas sesiones.

Este jueves el propio Feijóo ha querido responder a esas críticas que le apuntan por no ir de manera presencial a la moción, asegurando que no se va a prestar a "este tipo de juegos" que "desprestigian" las instituciones. Además ha afirmado que lo que se ha vivido estos dos días en el Congreso ha sido propio de una "política infantil y populista" que ha desembocado en un "esperpento".

#EnDirecto | Feijóo, preguntado por la moción de censura, dice que hay dos formas de hacer política, "la política populista del Gobierno y de Vox y la centralidad" del PP: "Allá el presidente del Gobierno si quiere dar un macro mitin y allá Díaz si ha presentado su candidatura" pic.twitter.com/29j4kqp9CP — Europa Press (@europapress) March 23, 2023

"No comparto esta forma de hacer política y, por tanto, me he abstraído de este esperpento que hemos vivido en nuestro país y me he dedicado a reforzar la alternativa, a reconstruir la imagen internacional de España y a hacer una política que es la que se merece España", ha expresado el líder popular.

Política para adultos

"Yo ofrezco una España normal y una política para adultos", ha declarado en una comparecencia ante los medios en Bruselas, tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), previa al Consejo Europeo. Tras verse anoche con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el jefe de la oposición se ha reunido también con el presidente de Letonia, Arturs Krisjani, y el presidente de Les Republicains, Éric Ciotti, entre otros.

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y al presidente del PPE, Manfred Weber, antes del inicio de la reunión del PPE

Según Feijóo, en este "simulacro" de moción lo sí que han visto y comprobado es que el apego al cargo es el "único pegamento de esta coalición del Gobierno rota". Por todo ello asegura que su partido no se va a prestar a "apuntalar al Gobierno" ni a hacer "seguidismo" de partidos como Vox sino que sigue su propio camino y agenda.

Un mensaje que este jueves también ha transmitido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado tras un duro discurso atacando a los de Abascal que desde ahora, "cada uno por su lado".