Ayuso en alerta ante un Podemos desesperado: Sol maneja un dato que explica todo

El juego sucio contra la presidenta va ‘in crescendo’ y la última semana de campaña puede ser brutal. "Están desesperados por tener foco", dicen desde el entorno de Ayuso

Un animal herido es siempre mucho más peligroso. Y Unidas Podemos está herido de gravedad. No es una forma de hablar, son datos, los que maneja en la Puerta del Sol el equipo de Isabel Díaz Ayuso. “Podemos podría quedarse fuera de la Asamblea, probablemente entren, pero están en el alambre y si se descuidan un poco pueden caer”, remarcan fuentes muy cercanas a la presidenta madrileña.

Eso explica, inciden, la agresividad que están utilizando en los últimos días contra Ayuso, más de la habitual, utilizando incluso la imagen de su hermano, un ciudadano particular sobre el que no existe ninguna pesquisa judicial ni se le investiga ni tiene absolutamente nada pendiente con la justicia. “Están desesperados por tener foco porque no van a salir en Madrid. Desean que entremos y les hagamos la campaña”, afirman esas mismas fuentes.

La indignación en las filas populares es tremenda. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo expresaba de forma muy elocuente hace unos días: “No había visto nunca una campaña tan brutal y tan antidemocrática como la que algunos han puesto en marcha contra Isabel Díaz Ayuso”, señalaba.

Lo peor es que va ‘in crescendo’. Primero fue la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto durante el debate electoral celebrado el lunes pasado en Telemadrid. Después de nombrar al hermano de Ayuso una y otra vez, acabó desabrochándose la americana para

enseñar una camiseta con la imagen de esta misma persona. Un bajonazo al que Ayuso no contestó.

Al día siguiente la cuestión subió un peldaño. Fue el Gobierno, una ministra como Ione Belarra, la que llevó esa misma camiseta al Congreso de los Diputados. Inaudito que desde el poder se señale a un ciudadano particular ajeno a la política de forma injuriosa. Ayuso calló también.

Pancarta

Poco después, otro paso en la escalada. Unidas Podemos colgaba en pleno centro de Madrid una gran lona que cubre un edificio completo con la imagen del hermano de la presidenta Ayuso. El PP de Madrid lo denunció ante la Junta Electoral, pero la candidata de nuevo se mordió la lengua.

Y la guinda la puso el fundador y líder en la sombra de Unidad Podemos. Pablo Iglesias pisó el acelerador y llegó a afirmar nada menos que “desde Madrid están articulando un golpe de Estado”. Nada menos. Iglesias, por supuesto, también ha aireado la foto del hermano de Ayuso en su canal de televisión recién estrenado.

Iglesias intenta polarizar a la sociedad española entre "movimientos populares" y "neonazis". Categorías de otro siglo totalmente alejadas de la realidad. Así pretende generar frentes ficticios y movilizar a sus seguidores para el 28M.pic.twitter.com/dYNIXYMYfn — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) May 20, 2023

“Está obsesionado con Ayuso, no le perdona que le expulsara de la política”, dice una estrecha colaboradora de la presidenta madrileña en referencia a las elecciones de Madrid en 2021 cuando Ayuso arrasó al candidato Iglesias que dimitió de todos sus cargos.

Son continuas provocaciones y ataques personales sin respuesta hasta la fecha. “Buscan provocar y que Ayuso salte y les dé el protagonismo que necesitan. Pero eso no va a ocurrir. No al menos antes del 28”, aseguran desde el entorno más próximo a la presidenta. Ella, desde luego, está indignada y es muy probable que después del domingo tome cartas en el asunto.

No se me ocurre nada más sucio que empapelar Madrid con la cara de un ciudadano inocente y ajeno a la política”, señala otro colaborador de la presidenta madrileña. El problema es que es probable que a ellos sí se les ocurra. Queda una semana y Unidas Podemos se juega el ser o no ser. Desaparecer en Madrid sería la puntilla y van a intentar cualquier cosa para que eso no suceda.