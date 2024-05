El expresidente de SCC: “El PSC está infiltrado de independentistas”

El expresidente de Sociedad Civil Catalana, Mario Gomá, ha concedido una entrevista a ESdiario para analizar el contexto en el que se desarrollan las elecciones en Cataluña del 12 de mayo.

El expresidente de Sociedad Civil Catalana, Mario Gomá, y actual presidente de Foro España ha concedido una entrevista a este periódico en la que ha analizado el contexto en el que se van a desarrollar las trascendentales elecciones en Cataluña del próximo domingo 12 de mayo.

Tal y como venimos contando en ESdiario, restan horas para un trascendental 12M en el que los catalanas decidirán no solo su futuro sino, también, en parte, el del conjunto de España. Desde luego, los comicios catalanes perfilarán un difícil encaje de piezas para Sánchez, que -todo indica- no tendrá tanta suerte como en Cataluña: contentar simultáneamente a Junts -con su amenaza de "colorín colorado" sobre la mesa- y a ERC, ambos socios de investidura del presidente del Gobierno, no se asemeja fácil.

Bajo este contexto, el expresidente de SCC asegura que "la clave la va a tener el PSC" pero "que el PSC en muchos casos es tan independentista como los otros partidos", asegura. "Yo no creo, sinceramente, que en Cataluña vayan a producirse demasiados cambios", se lamenta.

"Hay un problema", añade el entrevistado, "y es que todo se basa en un PSC que está infiltrado de independentistas o de catalanistas socialistas y que, además, lógicamente le debe el favor a Sánchez de poder estar donde está [se refiere a Salvador Illa]", afirma Mario Gomá. Por tanto, "hasta que Sánchez o el Partido Socialista o España no cambie de actitud pues va a seguir pasando lo mismo en Cataluña", sentencia.