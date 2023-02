Irene Montero confirma la ruptura total con sus socios del PSOE: "No hablamos"

Era más que evidente pero ya ni los propios protagonistas lo esconden. La ley del solo sí es sí, de la que tanto presumían tras su aprobación, ha provocado un terremoto que ha sacudido los cimientos, ya maltrechos por otros asuntos, de la coalición entre PSOE y Podemos. La reforma de la norma presentada de manera unilateral por los socialistas ha provocado que la distancia entre ambos socios políticos se convierta en un abismo.

Así lo ha confirmado hoy una de las actrices principales en toda esta película: Irene Montero. En una entrevista en la Cadena SER, ha confirmado que desde que el PSOE presentó en solitario su propuesta de reforma no han hablado ni negociado nada más. La ministra de Igualdad ha culpado de esta falta de comunicación a sus colegas socialistas asegurando que ellas "nunca se han levantado de la mesa de negociación".

- Àngels Barceló: "¿Ahora mismo están negociando?"

- Irene Montero :"No, y yo deseo que volvamos a negociar cuanto antes (...) Yo no me he levantado de le mesa" https://t.co/TVXgQvCvS5 pic.twitter.com/gqWLTq9dBD