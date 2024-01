Orden tajante de Feijóo: un encargo a sus alcaldes y una "tortura" para Sánchez

El Partido Popular va a echar el resto para que la manifestación del domingo en Madrid sea otro aldabonazo contra Sánchez mientras una pregunta recorre los despachos de la calle Génova.

Visto lo visto en las últimas horas, la pregunta no puede ser otra: ¿Cuánto va a tardar Sánchez en saltarse otra línea roja? Y el interrogante no es baladí, porque Junts no se conforma con haber arrancado al Gobierno la creación de un terrorismo light -"cuqui" en palabras de Borja Semper- y quiere aún más para el pleno del día 30.

Eso sin olvidar que Puigdemont y Arnaldo Otegi tienen en el horizonte cobrarse dos piezas de caza mayor: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los presos de ETA.

Por todo ello, el PP se va a volcar para que la manifestación del próximo domingo 28 de enero a las 12:00 en la Plaza de España de Madrid, sea todo un éxito, que de nuevo dé la vuelta en los informativos de medio mundo.

Los senadores del PP han recibido una orden taxativa de Feijóo: aprovechar la mayoría absoluta que tienen en la Cámara Alta para que su tramitación se convierta en una verdadera "tortura" para Sánchez

Feijóo quiere canalizar la indignación social contra la amnistía y subrayan que el momento no puede ser más oportuno: "Saldremos a la calle tras la ominosa rebaja light del terrorismo y en la antesala de la aprobación de la ley el martes en el Congreso".

El PP de Ayuso se vuelca

Especialmente activo, por celebrarse en la capital de España y por la inmensa capacidad de movilización que tiene Isabel Díaz Ayuso, está siendo el Partido Popular de Madrid, que este miércoles ha lanzado dos vídeos en las redes sociales para animar a acudir el domingo a la "concentración en defensa de un país de ciudadanos libres e iguales" y mostrar el "rechazo a las permanentes cesiones del Gobierno".

POR ESPAÑA.

POR LA VERDAD.

NO NOS CALLAREMOS.



El domingo 28 de enero, a las 12h, todos a la Plaza de España. #UnaEspañaFuerte 🇪🇸 pic.twitter.com/Tnd9sJlOqu — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) January 17, 2024

Feijóo quiere canalizar la indignación social contra la amnistía y subrayan que el momento no puede ser más oportuno

Muy dura la presidenta madrileña ironizaba con los dos tipos de terrorismo que ha establecido este Gobierno: "El terrorismo, por un lado y por el otro el terrorismo de los que dan apoyo a Sánchez para estar en Moncloa". Con igual dureza se han manifestado Alberto Núñez Feijóo a la cabeza que se va a arremangar los próximos días para que la manifestación del domingo vuelva a ser un éxito.

Feijóo, este lunes en Génova en su encuentro con miles de alcaldes del PP.

Una movilización en la que van a tener un papel importantísimo los alcaldes del PP. En los vídeos que ha puesto en circulación los populares madrileños participan 19 alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes animando a acudir a la Plaza de España el domingo.

Movilización general

Una movilización de los alcaldes que trasciende el ámbito madrileño y se extiende a todos los municipios, además de Comunidades Autónomas, donde gobiernan. Feijóo ha arengado a los regidores para que "reaccionen" a los pactos cada vez más "vergonzosos", entre Sánchez y los independentistas.

Una estrategia con la que de paso quiere "mantener al partido tensionado a las puertas de un inminente ciclo electoral en el que hay mucho en juego", reconocen en la dirección popular.

Tan solo dos días después de la manifestación del domingo, el pleno del Congreso aprobara la ley de amnistía y será remitida al Senado, donde los senadores del PP han recibido una orden taxativa de Feijóo: aprovechar la mayoría absoluta que tienen en la Cámara Alta para que su tramitación se convierta en una verdadera "tortura" para Sánchez y se subsanen todos los desmanes que se han cometido en el Congreso con la inestimable ayuda de Francina Armengol y el nuevo Letrado mayor, recién llegado de la administración socialista.