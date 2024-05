Los ex de CiU destrozan a Puigdemont: "nosotros teníamos 70, él 35 ¿y es éxito?"

“Váyanse a su casa”, replica el Roger Montañola a los responsables de Junts, acusando al procés de “haberse cargado el catalanismo” y pidiendo "que se larguen y aprendan a trabajar"

El independentismo catalán ha sacado su peor resultado en años en votos y escaños en unas elecciones catalanas, y aunque Junts con Carles Puigdemont de nuevo de candidato ha logrado imponerse a ERC y sacar más escaños llegando a 35, algunos dirigentes de la extinta CiU -de donde procede Junts- tienen ganas de ajustar cuentas con los líderes actuales de Junts y le lanzan un recordatorio letal: los convergentes hace 14 años sacaron 62 escaños, y hasta han llegado a tener 70, el doble que el prófugo catalán.

Roger Montañola Busquets, diputado de CiU entre 2010 y 2015, lanzaba dardos a Carles Puigdemont y la deriva en la que ha metido al nacionalismo catalán mandándole varios recados: “el procés se ha cargado una cosa que funcionaba en Cataluña desde hace mucho tiempo: que personas de convicciones muy lejanas sentían que el catalanismo les representaba aunque fuera tangencialmente”.

Sento dir-vos la veritat pic.twitter.com/YYlWvfjPd3 — Roger Montañola Busquets (@roger_mont) May 13, 2024

El ex de CiU señala que “con la buena gestión de este catalanismo político sumado a nada de radicalismo se podía gobernar”. Roger Montañola recuerda los resultados de la extinta CiU haciendo memoria a Junts de que “Convergència i Unió sacaba entre 60 y 70 diputados, en 2010 sacó 62 diputados. Puigdemont ha sacado 35 escaños y es un éxito para ellos ¿Y los 27 restantes donde están?”.

“Este análisis no lo quieren hacer porque hay gente que desde 2017 no ha hecho nada más en su vida y se tiene que ir a su casa”, subraya el ex dirigente de CiU, añadiendo que “entiendo que sufrieron la cárcel pero se acabó, váyanse a su casa. ¿Verdad que Rajoy, Soraya o Cospedal no están? pues váyanse ustedes y déjennos”, continúa Roger Montañola, a lo que otra persona le pregunta “y entonces de que vivirán”. “Pues que espabilen, yo también me quedé sin escaño y sobrevivo, que aprendan a trabajar”, remata el ex diputado de CiU. Más claro agua.