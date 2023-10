Óscar Puente presume de llevar las mismas zapatillas que el Rey Felipe VI

El diputado del PSOE explica el calzado que llevaba en su intervención durante la investidura de Feijóo tras las críticas al ‘look’ y recuerda que “a Boris Izaguirre le encantaron”

El ex alcalde de Valladolid y diputado del PSOE, Óscar Puente, está encantado con ser el centro de atención de la actualidad nacional desde que Pedro Sánchez le encargó realizar la réplica a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Si no es por el encontronazo en el AVE con un ciudadano que obligó a retrasar el tren 45 minutos, Óscar Puente, muy locuaz en redes sociales -si no te bloquea antes-, se dedica hasta a presumir de llevar el mismo calzado que el Rey Felipe VI.

En concreto, Óscar Puente respondía a las diferentes personas a las que le llamó la atención que el socialista llevara zapatillas en el Congreso durante el debate de investidura, siendo un calzado informal, y daba la explicación de su outfit en la Cámara Baja.

“Son Yuccs -la marca de las zapatillas- y las estrenaba ese día. Son 100% sostenibles. Lana merino. Piel de uva. Fabricadas en España. No he calzado jamás nada más cómodo”, señalaba Óscar Puente, que además añadía quién le inspiró para comprar esas zapatillas, nada más y nada menos que el Rey: “me cautivaron cuando se las vi a su Majestad, el Rey Felipe VI, al que seguro admiras tanto como yo”, responde a una seguidora.

Óscar Puente además presume de que su look con zapatillas gustó incluso al mismísimo Boris Izaguirre, al que “le encantó”, y comparte un artículo en el que el famoso escritor y showman analiza el estilismo del socialista: “la zapatilla ha puesto en jaque al zapato los últimos años”.