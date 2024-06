La presidenta de la APM sobre Sánchez y el CGPJ: “Es ignorancia o mentira"

Maria Jesús del Barco denuncia los ataques a los jueces por parte de Sánchez y su Gobierno desde el inicio de su mandato a costa de la Amnistía, de la Ley del ‘sí es sí’ y del 'caso Begoña'.

Tal y como venimos avanzando en ESdiario, dos hechos de especial relevancia en el ámbito judicial han sucedido esta semana: por una parte, la publicación en el BOE -48 horas después del 9J europeo- de la Ley de Amnistía y, por la otra, el ultimátum que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio al PP para acometer la renovación del CGPJ. Quince días da a Feijóo o, amenaza el líder del Ejecutivo, prohibirá que el órgano rector de los jueces y magistrados realice nombramientos: lo que es un "incentivo perverso", en palabras de Pedro Sánchez.

En la misma línea, este jueves, el presidente del Gobierno ha anunciado que si no hay acuerdo a finales de junio, el Ejecutivo propondrá una reforma para desbloquear la renovación del CGPJ: "Será respetuosa con la independencia del poder judicial y plenamente constitucional", ha asegurado.

🔴 Sánchez anuncia que si no hay acuerdo a finales de junio, el Gobierno propondrá una reforma para desbloquear la renovación del CGPJ: "Será respetuosa con la independencia del poder judicial y plenamente constitucional"https://t.co/bPROcFRW1Q pic.twitter.com/xGmAKJE5C3 — Cadena SER (@La_SER) June 13, 2024

Y, precisamente, para analizar ambos asuntos, este periódico se ha puesto en contacto con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces de Madrid, quien ha concedido una pormenorizada entrevista.

La aplicación de la Amnistía por parte de los jueces

"Aquellos jueces con asuntos relacionados con la amnistía verán en el supuesto concreto la aplicación y si procede o no, dando el oportuno traslado a las partes", comienza explicando la presidenta de la APM el procedimiento para conceder -o no- la amnistía a los encausados por el procés. "Ahora corresponde a los jueces dar traslado a las partes que estén perdonadas en el procedimiento y al Ministerio Fiscal para que hagan sus alegaciones. Y luego cada juez decidirá en cada caso concreto, decidirá si procede o no la aplicación", añade.

Sin embargo, la magistrada, como otra posibilidad, no descarta la paralización de la aplicación de la Ley de Amnistía. "Pueden [los jueces] también decidir el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esto lo que determina es la suspensión de la aplicación de la de la ley", asevera Del Barco a ESdiario.

La amnistía "es inconstitucional"

En cuanto a la norma, "Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que la ley no tiene acomodo en nuestro texto constitucional, algo que, por otra parte, ha venido defendiendo el Partido Socialista hasta el 23 de julio pasado", afirma. "Tampoco tiene encaje en la Unión Europea, no por la amnistía en sí, porque es verdad que hay otros ordenamientos jurídicos europeos que sí que reconocen la amnistía, pero eso es una decisión del constituyente en cada uno de esos países", añade Del Barco.

"Y en el nuestro se decidió que no, pero es que además, la amnistía, tal y como se ha regulado en nuestro ordenamiento, en la ley que salió el pasado lunes y que ha entrado en vigor el mismo día de su publicación, habla de la amnistía de determinados delitos que no podrían amnistiarse de acuerdo con la normativa europea y porque además atenta contra principios básicos como el principio de legalidad penal, contra el principio de la igualdad de todos ante la ley, contra las propias bases del Estado de derecho y la separación de poderes", remarca a este periódico la presidenta de la APM.

"En un Estado democrático donde los jueces han actuado en aplicación estricta de la ley, sujetos al imperio de la ley y a la Constitución, pues hablar de amnistía supone quedar en evidencia el trabajo de los jueces en el sentido de suprimir la labor del Poder Judicial. Eso lo dijo así además Carmen Calvo cuando era vicepresidenta y cuando se estaba hablando de los indultos", sentencia María Jesús del Barco.

La renovación del CGPJ: ¿de quién es la responsabilidad?

En cuanto a la renovación del CGPJ y del ultimátum de Pedro Sánchez al PP, destaca la presidenta de la APM y decana de los jueces de Madrid que "la responsabilidad la tienen los que tienen alcanzar la mayoría de tres quintos, que es lo que dice nuestra Constitución. Y como me temo que esa mayoría solo se alcanza con Partido Popular y Partido Socialista, pues son ellos los responsables ambos", asegura.

"Yo creo que el Consejo hay que renovarlo y hay que hacerlo de manera inmediata. Esto es así. Pero me voy incluso antes: ni Meritxell Batet ni Pilar Llop -cuando era presidenta del Senado- hicieron la convocatoria. Tampoco la hicieron ni Ander Gil, ni tampoco se está haciendo por Francina Armengol, ni por Rollán, que es el presidente del Senado. O sea, están incumpliendo, para empezar, su obligación constitucional, su obligación legal, los dos presidentes de las Cámaras que están obligados a hacer la convocatoria para que se inicie ese proceso", explica a ESdiario la magistrada.

"La Constitución hay que cumplirla y hay que cumplirla por todos. Y del mismo modo que estamos diciendo permanentemente que la amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución, prolongar esta situación no tiene cabida en nuestra Constitución y es necesario que lleguen a un acuerdo ya mejor o peor, pero que lleguen a un acuerdo, que renueven ya", denuncia Del Barco en ESdiario.

Pedro Sánchez, sobre la renovación del CGPJ y los nombramientos de los magistrados: "Los jueces, que son nombrados como representantes del CGPJ, son propuestos por los jueces (...) Lo que dice el PP es que no sea refrendado por el Congreso. Yo ahí discrepo" #LHPedroSánchez pic.twitter.com/cbxuNYurBa — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 12, 2024

En cuanto a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la renovación del CGPJ en las que aseguró que "los jueces, que son nombrados como representantes del CGPJ, son propuestos por los jueces (...) Lo que dice el PP es que no sea refrendado por el Congreso. Yo ahí discrepo", asegura la presidenta de la APM que "lo que ha dicho Pedro Sánchez yo no sé si es por ignorancia o porque quiere mentir. No sé, no sé cuál es la costumbre si no saber o mentir".

"La verdad es que Pedro Sánchez debe saber cómo funciona el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces hacemos una propuesta de nuestras candidaturas. Hay veces que es una candidatura de los 12 vocales avalada por las asociaciones y ni mi asociación presentó en el año 2018 una candidatura de 12 personas avaladas. Y luego cada juez se puede presentar como candidato con un mínimo de 25 avales. Eso es lo único que hacemos los jueces. Podemos presentar candidatos", concluye.