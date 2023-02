El diputado Fuentes rompe su silencio: "He sido usado de conejillo de indias"

Juan Bernardo Fuentes amaga con tirar de la manta y niega las acusaciones contra él en el "escándalo mediador". Pero, de paso, lanza recados hacia más arriba.

Juan Bernardo Fuentes no se acobarda y sale al contraataque. El presunto cerebro del escándalo mediador, que acorrala al PSOE, se declara inocente e incluso se cree una "víctima" de alguien por encima de él.

El exdiputado socialista investigado por presunto cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y grupo organizado, ha roto su silencio este lunes y ha asegurado que él es la víctima de esta trama de corrupción: "No he gestionado absolutamente nada. No tengo nada que esconder".

Fuentes y sus fotos en puticlubs: "No acreditan la comisión de nada ilegal. Afectan a la esfera de mi derecho constitucional a la intimidad"

"A mí me han cogido como conejillo de Indias", ha afirmado Fuentes en una entrevista de El Periódico, tras declarar el miércoles ante el juez por la trama que presuntamente encabezaba junto al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas -en prisión- y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte.

Fuentes ha asegurado que los extractos de conversaciones en el sumario de la causa en que se ofrece a conseguir ayudas a empresarios son falsos: "Yo no sé si las han manipulado o no las han manipulado, pero que lo que dicen es rotundamente falso, eso sí que es verdad".

"No he gestionado absolutamente nada. No tengo nada que esconder", dice el 'diputado putero'

Sobre las visitas de empresarios al Congreso de los Diputados, ha mantenido que están "perfectamente regladas", y preguntado por las imágenes en que aparece en un club de alterne junto a Navarro, ha dicho que no fue a ningún tipo de fiesta y que, además, no reconoce todas las fotos publicadas.

"Pero, en todo caso, las mismas no acreditan la comisión de nada ilegal. Afectan a la esfera de mi derecho constitucional a la intimidad", ha añadido.

Desconcierto creciente en Ferraz

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que los socialistas "hemos sido absolutamente transparentes y contundentes desde que conocimos las primeras informaciones del sumario y ha asegurado que sobre este asunto a su partido "no le va a temblar la mano"

La también ministra de Educación ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas y ha afirmado que el PSOE "como primera respuesta, de manera contundente, fue la de expulsar a ambas personas del partido, y pedirle el acta de diputado".