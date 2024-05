Dolors Montserrat gana el pulso a González Pons y Feijóo la elige nº 1 a Europa

Desde el PP defienden que la catalana “ha hecho un gran trabajo” en unas cita electoral, la europeas, donde los populares esperan dejar en evidencia al sanchismo con una victoria

Tras las elecciones catalanas, Pedro Sánchez se someterá a un definitivo examen en el que todo el censo electoral -con circunscripción única, eso sí- ratificará su polémico aterrizaje en la Moncloa con sonoros ‘cambios de opinión’ como único salvavidas para mantenerse en el poder. Las sustantivas cesiones a sus dispares -y hasta en pugna- socios de investidura, que no de legislatura, lo que ahonda en la inestabilidad del Ejecutivo, serán determinantes, pues, para unas elecciones al Parlamento Europeo, a inicios del próximo mes de junio, que se revestirán de plebiscito entre Sánchez o Feijóo.

El líder del PP, por consiguiente, se juega mucho. Y los sondeos no le van mal: todo apunta a que los populares arrasarán en los comicios. Las cartas, eso sí, se debían jugar bien y el cabeza de lista se trataba de una decisión personalísima de Feijóo -como no podía ser de otra forma- que, como pudo conocer ESdiario, no estuvo exenta de tensiones internas en el número trece de la calle de Génova.

🔴 Feijóo anuncia que la candidata del PP a las elecciones europeas será Dolors Montserrat: "Una catalana hasta la médula. Catalana triple porque es Dolors Montserrat Montserrat" pic.twitter.com/60kCvO9whJ — Europa Press (@europapress) May 3, 2024

Gonzalez Pons se perfilaba también como número 1 a Europa

“Dolors Monstserrat ha hecho una gran labor al frente de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo desde el año 2019”, justifica su elección una fuente muy solvente del PP consultada por este periódico.

“Ha defendido siempre el compromiso inquebrantable del Partido Popular con los principios que representa la Unión Europea y es la mejor candidata para representar a los españoles en Europa”, señalan.

Y, además, es palmario, la realidad política en Cataluña ha sido una determinante clave para que Feijóo eligiera a Dolor Montserrat como cabeza de lista: “Ante la realidad política de Cataluña, creemos que no hay además mayor orgullo que una candidata como Dolors sea nuestra cabeza de cartel, evidenciando el compromiso que desde el PP tenemos con Cataluña”, inciden desde el fuerte del PP a ESdiario.

Sobre González Pons, por su parte, en Génova no lo ocultan: “él quería ser el número 1 a Europa”. Hubo tensiones, ciertamente, en la sala de máquinas del PP. Pero el pragmatismo de Feijóo, siempre presente en su toma de decisiones, ha sido determinante. También en la elección de Dolors Montserrat como cabeza de lista en detrimento de Esteban González Pons, el que es vicesecretario Institucional del Partido Popular.