El Sánchez más 'trumpista' se niega a responder a la prensa sobre el 23J

El presidente del Gobierno solo ha explicado su decisión en una declaración institucional sin preguntas y en una comparecencia ante sus entusiastas senadores y diputados.

Han pasado ya 4 días desde que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio. Es la decisión más importante y trascendente que puede tomar un presidente, con consecuencias inmediatas y futuras de alcance. Sin embargo, en esos cuatro días el presidente en funciones no se ha sometido ni a una sola pregunta de la prensa sobre esa decisión, un ejercicio democrático exigible a un representante público.

Sánchez no ha estimado oportuno ni importante dar explicaciones y resolver las cuestiones que en forma de duda asaltan a la opinión pública desde su anuncio. Este viernes no tiene agenda oficial, por lo que es probable que haya que esperar aún un tiempo más para que tenga a bien contestar a la prensa, intermediaria entre el poder y los ciudadanos.

Pedro Sánchez, sobre el adelanto electoral: "Tomé la decisión con mi conciencia [...] Porque ningún líder que merezca serlo puede mirar a otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto".



Inmerecida e injusta es su política hacia España y la sociedad… pic.twitter.com/nrcrXOn3BG — SARA GONZÁLEZ 🇪🇸🇪🇺 (@SaraHispania) May 31, 2023

Tanto es así que este jueves compareció ante los medios de comunicación en Moldavia junto a la presidenta de ese país, Maia Sandu, y el primer ministro de la República Checa, Petr Fiala, y llegado el turno de preguntas se marchó de la sala sin responder. En una situación inédita dejó allí sola para atender a la prensa a su colega Sandu.

La familia europea permanece unida por una paz justa, equitativa y duradera en Ucrania.



Así se lo he trasladado hoy personalmente al presidente @ZelenskyyUa en Moldavia.



Siempre con Ucrania. pic.twitter.com/LCYZGjWQt4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 1, 2023

La cuestión es por qué se niega a aceptar preguntas. La única respuesta con cierto sentido es porque no tiene realmente una explicación coherente para su decisión que no sea su propio interés o, como mucho, el de su partido, cuestiones que no justifican en ningún caso un adelanto electoral.

Hasta ahora la explicación que ha dado ante sus entusiastas senadores y diputados deja muchas dudas. “Tomé la decisión con mi conciencia. Es lo que os digo más allá de las especulaciones. Y pensando en mis compañeros, porque ningún líder puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto”, señaló el miércoles.

Su “conciencia" y el resultado "inmerecido e injusto” de su partido no parecen razones de peso para adelantar las elecciones. Quedan dudas por resolver respecto a los motivos y también respecto a la fecha elegida. Los ciudadanos quieren saber y para eso la prensa debe tener la oportunidad de preguntar.

Ataques del presidente del Gobierno a la prensa

Pero Sánchez ha elegido una estrategia trumpista, precisamente peca de lo que acusa a sus rivales. Sus ataques a la prensa forman parte de esa estrategia. Se quejó en ese discurso ante su Grupo Parlamentario de que los medios den voz a personas que le atacan sin posibilidad de réplica. Es curioso que lo diga él, que no ha dado la oportunidad de que nadie le replique o cuestione su decisión de adelantar las elecciones.

Es curioso que ataque a la prensa y se queje de su comportamiento cuando él no se ha sometido a una entrevista en un medio no afín al PSOE desde hace años. En concreto desde 2020 solo ha concedido seis entrevistas radiofónicas y las seis han sido a la Cadena SER. En la COPE, por ejemplo, no ha estado nunca como presidente. Hay que remontarse a 2016 para escucharle en esas ondas, cuando estaba aún en la oposición. En Onda Cero y RNE estuvo en 2019 y no ha vuelto tampoco.

Sánchez no habla con nadie que le pueda poner en un compromiso. Nadie. Por no hablar no habla ni con Feijóo desde hace 7 meses, concretamente desde el 27 de octubre del año pasado cuando ambos mantuvieron un tensa conversación telefónica sobre la renovación del CGPJ. Ni siquiera ha sido capaz de felicitarle por los resultados del 28M. Es su estilo. Es su forma de ser y de actuar.