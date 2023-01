El padre de Diana Quer destroza a la número dos de Irene Montero: "Energúmena"

“Esta energúmena olvida el respeto debido al dolor de las víctimas. Son ya 140 las rebajas de condenas a agresores sexuales”, denuncia un indignado Juan Carlos Quer.

Las declaraciones de Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y cargo de confianza de Irene Montero, en las que se toma a mofa la excarcelación de violadores como consecuencia de la ley del sólo sí es sí, siguen dando mucho de que hablar. Una de las voces que ha salido con más contundencia es la de Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer.

Juan Carlos Quer señala que “desde su puesto regalado en el Ministerio de Igualdad, esta energúmena olvida el respeto debido al dolor de las víctimas. Son ya 140 las rebajas de condenas a agresores sexuales y 17 excarcelaciones. Y la adjunta a la ministra frivoliza con esta tragedia”, sobre Ángela Rodríguez y la exacarcelación de violadores.

Las palabras del padre de Diana Quer han tenido multitud de seguidores que le han dado la razón, “lo malo señor Quer es que esta gente está legislando de manera insensata, y su sectarismo y vanidad no sólo les impide rectificar, sino que o culpan a los jueces, o a la sociedad heteropatriarcal o lo ridiculizan como hace esta señora, provocando un daño irreversible q se agrava cada día”, indica una internauta.

Desde su puesto “regalado” en el Ministerio de Igualdad esta energúmena olvida el respeto debido al dolor de las víctimas. Son ya 140 las rebajas de condenas a agresores sexuales y 17 excarcelaciones. Y la adjunta a la ministra frivoliza con esta tragedia. https://t.co/ydbm8Pa31N — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) January 11, 2023

“Cuando he visto y oído a esta persona, me he quedado fría. Como se puede ser tan frívola y jugar con el dolor de tantas mujeres. Y luego dicen, que nos representan… a mi no”, subraya otra persona sobre Ángela Rodríguez a Juan Carlos Quer.