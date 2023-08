Sémper atiza a Patxi López por su "papelón" e insiste en lograr el apoyo del PNV

El político vasco del PP considera que la investidura de Feijóo es "complicada" y en relación a los nacionalistas vascos asegura que "tienen miedo" porque Bildu les está superando.

A poco más de un mes del comienzo de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el Partido Popular continúan siendo conscientes de la dificultad de que esa opción salga adelante, pero también de que es una oportunidad, por haber sido la fuerza más votada en las elecciones del 23 de julio, que no se puede desaprovechar.

Uno de los que este jueves ha proferido ese discurso es Borja Sémper que, en los micrófonos de Radio Euskadi, ha reconocido que el hecho de que Feijóo pueda formar gobierno es "complicado, imposible o menos difícil", pero "una obligación institucional". Y rápidamente ha girado la vista hacia el partido que tiene en su mano, pese a las negativas reiteradas, esa opción, el Partido Nacionalista Vasco.

Para el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, el PNV "está en una situación incómoda, que aborda unas elecciones autonómicas el año que viene y Bildu le está superando". "Por primera vez en su historia, que yo recuerde, el PNV tiene miedo. Y esto hace que los partidos políticos tengan dificultades para moverse y para encontrar la racionalidad".

@bsemper Los grandes partidos debemos ponernos d acuerdo y reconducir el protagonismo de la política española a los intereses generales de los ciudadanos



Borja Sémper en @radioeuskadi: Nosotros vamos a hacer una propuesta seria y solvente que dibuje los retos q afronta España” pic.twitter.com/rsxiHs37D5 — Maria Aurora Barreir (@BarreirAurora) August 24, 2023

Esa racionalidad, a juicio de Sémper, estaría en hacer "políticas razonables", deseo que dirige hacia un partido que ya ha dicho que no apoyará un gobierno de Núñez Feijóo, pero por la compañía de Vox en ese pacto. Y ahí es donde el político del PP carga la fuerza de su discurso. "El objetivo es la conformación de un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y conformado en exclusiva por ministros y ministras nombrados por Feijóo, que pertenecen al PP o que están en su órbita ideológica. No hay ningún escenario en el que haya una ecuación de un gobierno conformado por el PP y Vox", recuerda al PNV, además de asegurar que "todavía quedan unas cuantas semanas y no termina la procesión hasta que no pase el último cura".

También ha analizado Borja Sémper la opción, repetida en los últimos días por determinada izquierda, de repetir un tamayazo como lo que ocurrió en 2003 en la Comunidad de Madrid. "No vamos a jugar a jueguecitos raros. Nuestra apelación es a quienes, también dentro del PSOE, comparten la idea de que las alternativas que hay no son buenas".

Borja Sémper contra Patxi López

Y ahí es donde el político vasco ha contestado a las acusaciones que el pasado miércoles le realizaba el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, que le pedía que dejara de "hacer el tonto" por realizar esas apelaciones. "Esto no es hacer el tonto, sino "interpretar y leer bien el momento" que se vive y "emular a otros países.

"Allí donde ha habido necesidad de que los dos grandes partidos de referencia ideológica de centro-derecha y socialdemócratas se pusieran de acuerdo, lo han hecho", ha replicado, para considerar que es López el que esta haciendo "un papelón". En esta línea, ha dicho que está a favor del "entendimiento entre diferentes fuerzas políticas, entre ellas el PSOE y el PP" porque "el momento políticamente e institucionalmente es endiablado".

Es por ello por lo que ha llamado a abandonar "posiciones numantinas" y a ponerse de acuerdo, "pese a quien pese y le pique a quien le pique". Además, cree que una repetición electoral sería "un disparate para el conjunto de la población".