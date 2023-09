El exdiputado de Podemos que lo desmonta todo: “Mucho gesto pero luego nada”

"Todos los días había una perfomance nueva, política de gestos, pero luego te cansas”, denuncia el ex parlamentario David Bravo en un vídeo que se ha hecho viral

Problemas en casa de Irene Montero y Ione Belarra y esta vez no es por Yolanda Díaz, sino por el testimonio de un ex diputado de Podemos que se ha hecho viral y que deja por los suelos el funcionamiento del partido: "Todos los días había una perfomance nueva, algún tipo de manifestación nueva, política de gestos y eso está bien para un rato. Llega un momento en que te cansas", señala David Bravo en un vídeo que supera el millón de visualizaciones.

"Como eso tampoco me daba mucho, cuando se repitieron las elecciones y se disolvieron las Cortes, dije que no me presentaba a otras elecciones ni loco", señala el exdiputado de Podemos, porque “entre otras cosas porque las campañas electorales son lo más deprimente del mundo. Literalmente deprimentes”.

Las perlas de David Bravo contra Podemos continúan en el vídeo: "Una vez en el partido me dijeron: por si te preguntan, estúdiate este dossier. Yo dije: qué tontería, hay que decirle la verdad a la gente. Y me dijeron: déjate de la verdad y estúdiate esto".

El ex podemita califica al ministro Alberto Garzón como “un superfriki que le gustan los juegos de carta" y cuenta la anécdota del abrigo: "Como todo lo que hacíamos eran cuestiones relacionadas con los gestos, sacaban gestos de donde no lo había. Yo llevaba un abrigo y lo puse detrás del escaño. Entonces me meto en Twitter y veo que hay gente que aplaude el gesto porque significaba que yo no quería dejar el abrigo en el perchero del Congreso por miedo a que me robaran”, pero la realidad es otra: David Bravo no sabía que había perchero en el Congreso.