La izquierda busca desesperadamente un nuevo Prestige en la sanidad pública

La estrategia es clara: los partidos se inventan huelgas, como la de Madrid, y copagos inexistentes, como en Andalucía, y sus medios afines amplifican al máximo las mentiras.

Se acercan las elecciones, las encuestas son cada vez más desfavorables para la izquierda y la bola de nieve ley del solo sí es sí no hace más que crecer. Por eso, a la desesperada, el PSOE y sus socios de la izquierda podemita buscan a la desesperada algo con lo que desgastar al PP, un nuevo Prestige, y creen que eso pasa por la sanidad pública, achacando todos sus males, que los tiene, a los ‘populares’ y en concreto a Isabel Díaz Ayuso. Para ello cuentan con el apoyo de su infantería mediática, que es fuerte y poderosa.

La cuestión, es obvio, trasciende a la presidenta madrileña. No solo van a por ella por muy importante que sea su plaza, van a por el PP, al que dibujan como el “privatizador”, el que quiere “desmantelar" la sanidad pública, el que favorece a la privada… La estrategia comenzó en Madrid, donde Mónica García lleva una década con la cantinela de que viene el lobo sin que éste aparezca. Nunca llega la privatización ni el desmantelamiento ni el ataque a la sanidad pública simple y llanamente porque es mentira.

Además de en Madrid, en el conjunto de España hay huelgas de médicos o amenazas de huelga en Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cataluña. Las cuatro primeras están gobernadas por el PSOE. Tienen problemas también, es obvio, pero es al PP al que le “estalla” la gestión de la sanidad privada. En las comunidades socialistas, al parecer, no hay ningún problema.

En Madrid, nos dice la izquierda y nos repiten sus medios a modo de bombardeo, la sanidad es un desastre. Las estadísticas no dicen eso, todo lo contrario. ¿Cómo demostrar entonces que es un desastre? Mintiendo, claro, y manipulando. La huelga de médicos de Atención Primaria es un claro ejemplo. La realidad es que no existe tal huelga. No se puede llamar así a que 30 facultativos en todo Madrid se turnen cada día para poder decir que hay una huelga, alargándola al máximo, hasta las elecciones, tal y como desvelaron unos audios de WhatsApp captados a dirigentes del sindicato convocante.

Ya tienen la huelga. Lo siguiente es amplificar el problema. Y para eso cuentan con la armada mediática. El titular de este martes de El País es muy evidente al respecto: "La gestión de la sanidad pública le estalla al PP a 100 días de las elecciones".

Este martes le ha tocado el turno a Juanma Moreno. Dentro de esa misma estrategia, la oposición ha inventado y aireado con rotundidad una mentira como la catedral de Sevilla: el PP quiere cobrar en Andalucía hasta 150 euros por la primera visita al médico de atención primaria. Y se han quedado tan anchos. Les importa un bledo mentir de esa forma tan pornográfica porque creen que insistiendo en una mentira mil veces puede acabar pareciendo verdad. Y creen que eso puede dar la vuelta antes del 28-M a la situación desesperada en la que se encuentran.