Almodóvar, Amor Romeira o el Maestro Joao: los intelectuales apoyan a Sánchez

Rosa Villacastín, Intxaurrondo, Fallarás y Maruja Torres firman un manifiesto sanchista contra los medios críticos. El director dice "llorar como un niño" al leer la carta de Sánchez

Pedro Sánchez y su carta vía redes sociales han provocado un huracán como pocos vistos de un tiempo a esta parte. No es para menos, ya que hace 40 años que un presidente del Gobierno no dimite. Además, el actual líder del PSOE se ha permitido el lujo de pedir unos días de reflexión a los españoles para meditar bien su decisión. Algunos -la gran mayoría- piensan que es parte de una estrategia política arriesgada pero medida mientras que otros creen que es una posibilidad real.

Han sido numerosísimas las reacciones a la ya famosa carta del dirigente socialista, marcada por un tono victimista y frases como “¿merece la pena todo esto?” o el “soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer” y por eso tomo esta decisión de retirarme a reflexionar. Palabras que los medios y periodistas afines al Gobierno han utilizado para cargar contra la oposición y acusarla de inventarse casos, orquestar mentiras y acosar a un líder del Ejecutivo al que entienden y compadecen.

También han reaccionado artistas del mundo del cine y la televisión. Por ejemplo, en el caso de este segundo “mundillo”, Amor Romeira o el Maestro Joao han querido mostrar su apoyo público a Pedro Sánchez. La colaboradora televisiva reaccionó a la carta con el mensaje “Estamos contigo presidente. Te necesitamos”, acompañado de una serie de emoticonos como el de la bandera trans. El vidente, por su parte, expresa que “con Pedro Sánchez hasta la muerte” y “a quien le moleste, a la mierda”. También periodistas abiertamente sanchistas como Maruja Torres o Rosa Villacastín mostraron su apoyo a Sánchez.

Algo que gane con la democracia es la libertad de expresión y la voy a ejercer por encima de todo, aqui y donde sea! Con Pedro S. 🌹a muerte!

A quien moleste, a la mierda!La puerta mide dos metros de largo por uno de ancho.

Cabes de culo, de frente y de largo.@sanchezcastejon — Maestro Joao (@maestro_joao) April 25, 2024

Almodóvar se lleva la palma al más sanchista

Y en este caso no la del Festival de Cannes de cine. El cineasta español amplía su apoyo más allá de X y lo hace en un artículo en ElDiario.es, donde llega a afirmar que leer la carta y enterarse por lo tanto de que su tocayo podía dimitir “lloró como un niño”.

"No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño", escribe el director albaceteño en ese artículo en el que también pide a la izquierda un acto de apoyo oficial al presidente Sánchez, al que califica como un hombre “hombre brutalmente herido y roto por estar sufriendo una técnica basada en la crueldad y la tortura psicológica personalizada de la víctima”. Casi nada.

Como no podía ser de otra forma, Almodóvar, fiel defensor del sanchismo, culpa también al poder judicial de permitir lo que desde la izquierda consideran una campaña de acoso sin precedentes: “Esta técnica se complementa con la tergiversación y manipulación, que cuenta con la connivencia de uno de los poderes del Estado tan importante como el poder judicial”.

Periodistas sanchistas firman un manifiesto en favor de Sánchez

A todas estas reacciones hay que sumarle una de este mismo viernes. Se trata de un manifiesto firmado por varios periodistas y que lidera Silvia Intxaurrondo. También firman para sorpresa de nadie las ya mencionadas Maruja Torres y Rosa Villacastín, además de otros rostros conocidos tanto en prensa como en televisión como Ana Pardo de Vera, Antón Losada o Cristina Fallarás.

Todos ellos tienen en común una cosa: su defensa al Gobierno por encima de todas las cosas. Y la gran mayoría comparten también que tienen un puesto fijo como tertulianos en TVE. En el mismo los firmantes siguen con su discurso de que todo son mentiras y bulos inventados para dañar al líder socialista, culpa del "pseudoperiodismo" y la derecha y ultraderecha. Apuntan también que "es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos".