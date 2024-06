Nerviosismo en La Moncloa: nuevo problema para Sánchez más allá de la amnistía

El Gobierno vuelve a usar la sala de prensa de La Moncloa para los intereses particulares del presidente Pedro Sánchez y los de Feijóo hurgan en la herida.

Ni veinticuatro horas han pasado desde que la Junta Electoral Central haya abierto un nuevo expediente sancionador a la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, por criticar a la oposición desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa en plena campaña electoral de las europeas y ya ha vuelto a usar la sede del Gobierno para, esta vez, defender los intereses particulares -y privados- de Pedro Sánchez.

#EnDirecto | Pilar Alegría sobre las diligencias al hermano de Pedro Sánchez: "Otra vez Manos Limpias. De nuevo Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa construida, otra vez, a partir de recortes de tabloides" pic.twitter.com/UPURAHpQhG — Europa Press (@europapress) June 11, 2024

En la cada vez más delgada línea que separa al PSOE -el partido- del Gobierno -poder Ejecutivo-, la ministra portavoz ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la apertura de diligencias contra David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez, se trata "otra vez" de una "denuncia falsa" basada en "recortes de tabloides digitales". Cabe recordar que la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno llega tras la reciente imputación de su mujer, Begoña Gómez, y se fundamente en presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, tal y como confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El Gobierno, el PSOE y Sánchez son ya indistinguibles

Ante esto, surge dos afirmaciones y una pregunta: es impúdico que en una democracia avanzada, como España, el presidente del Gobierno -a través de su portavoz- use los resortes del Estado para defenderse de una cuestión estrictamente familiar y privada -que atañe, tan solo, a su familia-; y, todavía más reprochable, es que el poder Ejecutivo, una vez más, trate de inmiscuirse y condicionar al Poder Judicial, en este caso cuestionando la investigación del hermano de Pedro Sánchez, que es tan -o más- particular que Begoña Gómez.

La cuestión, por su parte, es evidente: ¿cómo es posible, tal y como demostró, que la portavoz del Gobierno esté enterada de los pormenores de la investigación de una persona privada que vive a más de 400 kilómetros de Madrid, en Badajoz? En suma, que ya no hay distinción entre el Gobierno, el PSOE y el propio Pedro Sánchez. Todo se confunde.

Los de Feijóo, expectantes

"Una familia ejemplar", traslada a ESdiario con palmaria sorna una persona de la máxima confianza de Núñez Feijóo al ser preguntada por la investigación del hermano de Sánchez. "Estamos viendo cuántos más familiares de Sánchez van cayendo", asevera, expectante, la misma fuente popular consultada. Ciertamente, los presuntos casos de corrupción que rodean y salpican al presidente del Gobierno se acumulan a pasos agigantados: del caso Koldo, al caso Begoña y, ahora llega el caso Hermano.

Otras fuentes del PP consultadas por este periódico cargan todavía con más contundencia contra el líder del Ejecutivo. "Con su esposa imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción, y su hermano siendo investigado en una causa con hasta 5 supuestos penales, entre otros los de malversación y prevaricación, parece que el presidente del Gobierno ha optado por el pack familiar en lo referido a supuestas conductas delictivas en su entorno", se escucha por los pasillos del número 13 de la calle de Génova.

"Si pretendía [Sánchez] que las elecciones europeas avalaran el #freeBego que impulsó en su campaña, la mayor derrota del PSOE en 25 años en este tipo de elecciones le han puesto en su lugar", sentencian fuentes cercanas a la dirección nacional del PP.

La aplicación de la Amnistía, nuevo problema de Sánchez

Por si fuera poco para el PSOE la reciente derrota electoral del 9J -en favor del PP- y los casos de corrupción que directa o indirectamente le salpica, la aplicación por parte de los jueces de la ya publicada en el BOE Ley de Amnistía -casualmente 48 horas después de las elecciones europeas- no está exenta de contratiempos. Todo mal.

"La Amnistía es una ley de muy difícil aplicación", asegura a ESdiario un muy destacado popular consultado. Además, bajo este intrincado contexto judicial, las Comunidades gobernadas por el PP y también la propia dirección nacional del partido ya preparan múltiples recursos contra la Ley de Amnistía que presentarán en un Tribunal Constitucional del que "no nos fiamos demasiado", aseveran a este periódico.

La misma semana que se publica la página más triste de nuestra democracia, la Ley de Amnistía, el independentismo vuelve a desafiar la democracia española.



Los que decían "lo volveremos a hacer" lo volvieron a hacer, con la diferencia de que el PSOE ahora se niega a impedirlo. pic.twitter.com/6CHD7HgoZy — Partido Popular (@ppopular) June 11, 2024

Esperando, así, a que algún juez que deba aplicar la Amnistía emita una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que paralice, así, su aplicación hasta que la justicia europea decida si la norma atenta contra el derecho comunitario o no, en el Partido Popular no tienen prisa.

"Tras la publicación de la Amnistía en el BOE, ya ha empezado a funcionar la maquinaria", asegura a ESdiario una muy solvente fuente de Génova 13. En todo caso, "no tenemos un plazo concreto, hay tres meses", asevera el mismo destacado popular, y confirma que "nosotros no tenemos prisa en el recurso de la Amnistía, estamos ya preparándolo, eso sí". Tampoco existe una estrategia coordinada entre la dirección nacional del PP y las CCAA: "No nos importa si se presentan todos los recursos en el mismo día, no hay un plazo, y no hay estrategia coordinada", desvela a este periódico la misma fuente.