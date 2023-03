Patxi López calienta la votación del sí es sí con otro ataque claro a Podemos

El portavoz socialista en el Congreso asegura que sus socios deben de dejar de mirar por quién sale adelante la reforma y afirma que si votan en contra es porque no quieren negociar.

A escasas horas de la votación para la toma en consideración o no de la reforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso, el portavoz en el mismo del PSOE, Patxi López, ha querido lanzar un último mensaje a sus socios de Podemos. Un mensaje que no ha sido precisamente conciliador. El socialista ha dejado caer que debe ser la formación morada quien recapacite sobre su voto en contra y dejar de atacar a los socialistas porque la reforma vaya a salir adelante con los votos de la derecha.

El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso ha intentado restar importancia en sala de prensa a que el PP vaya a apoyar este martes su propuesta de reforma de la Ley del 'solo sí es sí' y ha insistido en que quienes deben dar explicaciones son los que van a votar en contra. Sin duda, un claro mensaje para sus socios de Unidas Podemos, aunque no los ha mencionado directamente.

El PSOE insta a sus socios a explicar por qué votan en contra de su reforma del 'sólo sí es sí' https://t.co/dm4HpIdvMF pic.twitter.com/53D0JRH2bZ — Europa Press TV (@europapress_tv) March 7, 2023

El diputado ha señalado que, en esta materia, "no se trata de con quién se vota" sino "para quien votamos y hacemos las cosas" y, en este sentido, cree que son los que no quieren tomar en consideración la reforma del PSOE los que deberían dar explicaciones. Y es que cree que quienes "no quieren abrir un nuevo periodo para hablar y negociar" son los que deben decir por qué lo hacen.

Para Patxi López, los grupos sólo deben responder una cuestión "sencilla", si "hay un problema o no hay un problema cuando a los agresores se les rebajan las penas" y que, por tanto, aquel partido que no apoye la iniciativa socialista es "porque no cree que haya un problema, o porque cree que no hay solución".

A continuación ha aprovechado para lanzar otro mensaje a Podemos en relación a sus acusaciones a los jueces. Irene Montero, Ione Belarra y compañía insisten por activa y por pasiva que la culpa es de los jueces que aplican mal la norma. En el caso de la segunda, llegó a afirmar que era por su mirada "machista y retrógrada".

En referencia a ello, aunque de nuevo sin hacer mención directa, el portavoz socialista ha asegurado que hay que actuar más allá de decir que los jueces "aplican de determinada manera el texto" porque si hay jueces que están rebajando penas es porque "en la ley cabe esa lectura". Ante esta situación, "la única solución posible es modificar" y lo demás es negar el problema, ha declarado.

No cabe duda que la coalición es un polvorín a punto de estallar y con lo que viene próximamente todo podría estallar por los aires. Y es que, en caso de que la toma en consideración de la reforma de la norma estrella de Montero salga adelante precisamente gracias al apoyo de PP o incluso de Vox puede suponer un antes y un después en esta relación ya desgastada desde hace tiempo. Todo ello, en vísperas de un 8M especialmente movido y con el feminismo dividido en gran medida por las decisiones del autodenominado Gobierno "más feminista" de la democracia.