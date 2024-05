Alejandro Fernández sentencia la amnistía: "Sánchez deja desprotegida a España"

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, critica el "acto de corrupción política" de Pedro Sánchez que representa la Ley de Amnistía que será aprobada definitivamente este jueves.

El próximo 30 de mayo el Pleno del Congreso aprobará definitivamente la ley de amnistía que, como concesión a Junts y a ERC, traspasando lo que constituía una línea roja para el PSOE, permitió a Pedro Sánchez mantenerse en La Moncloa.

En este sentido, cabe recordar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía, cuya aprobación definitiva está prevista el próximo 30 de mayo en el Pleno del Congreso, y ponga "un punto y final" a su mandato convocando elecciones generales, ya que, según ha resaltado, la legislatura "está perdida" y el Gobierno tiene "el país parado".

De esta polémica concesión del presidente del Gobierno a los independentistas catalanes también ha querido hablar el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, en una entrevista concedida a ESdiario. Así, en un contexto muy favorable para los populares catalanes tras los comicios del 12M, en los que multiplicaron por cinco los anteriores resultados electorales, el candidato del PP a la Generalitat ha querido analizar, también, el intrincado horizonte que le depara a Cataluña con la victoria del socialista Salvador Illa.

"Yo creo que hasta el día de las elecciones europeas todo lo que salga de cualquier líder socialista hay que ponerlo en cuarentena porque no le dicen la verdad ni al médico, pero ha sido así sistemáticamente", ha comenzado afirmando Alejandro Fernández.

"Lo que intentan trasladar ahora [los socialistas] es que van a conseguir la presidencia de la Generalitat y que van a ser capaces de llegar a acuerdos de transversales; pero conviene no olvidar una cosa no va a depender solo de Salvador Illa. Es decir, aquí hay un señor llamado Pedro Sánchez que continúa necesitando a Esquerra y a Puigdemont para mantenerse en La Moncloa. Y Esquerra y Puigdemont no le van a regalar el apoyo gratis et amore", pronostica el líder del PP de Cataluña.

En todo caso, añade Alejandro Fernández a este periódico, "si finalmente el Partido Socialista tuviera la Generalitat, ¿qué le va a exigir Puigdemont a Sánchez para mantener ese apoyo? ¿Le puede exigir la presidencia de la Generalitat? Sí se la puede exigir, ¿le puede exigir abrir un proceso nuevo hacia la autodeterminación y la plurinacionalidad? Sí, lo puede hacer. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje cuya máxima vocación es desestabilizar la democracia española y ese es el socio de Sánchez", asevera.

La ley de amnistía es "una de las operaciones más corruptas"

En cuanto a la amnistía, considera el líder del PP de Cataluña que "es una de las operaciones más corruptas de la historia de la democracia española" porque "no está hecha en aras a la reconciliación, sino que es a cambio de siete votos", subraya.

"Lo que se va a aprobar el jueves consiste básicamente en que si tú tienes la llave de la gobernabilidad de un país puedes cometer los delitos que te dé la gana, que vas a poder pasártelo por el forro", describe con honda preocupación Alejandro Fernández.

En este sentido, "hay gente que ha cometido delitos gravísimos y que solo por el hecho de tener la llave de la gobernabilidad [de Pedro Sánchez] no van a pagar ningún precio por ello. Entonces, en fin, creo que es lo suficientemente grave para entender que rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley", remarca el líder del PP de Cataluña a este periódico.

En conclusión, "ahora el separatismo se le ve, y es evidente, que está electoralmente muy débil. Pero eso no tiene por qué durar eternamente. En el momento en el que cojan fuerza e impulso van, ahora mismo, a tener un vacío legal delante. Es decir, ahora va a ser más difícil pararlos si vuelven a las andadas que en 2017, porque el Estado de Derecho está desprotegido por culpa de Pedro Sánchez", sentencia a ESdiario Alejandro Fernández.

