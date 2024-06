Begoña Gómez ofrecía su cátedra facilitando acceder a ayudas del Gobierno

La esposa del presidente del Gobierno promocionaba sus cursos de postgrado en la Complutense aludiendo a que los contratantes aprenderían cómo captar fondos públicos

El Caso Begoña Gómez sigue avanzando, con cada día nuevos escándalos salpicando la trayectoria de la Segunda Dama. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía publicidad de su cátedra y del software asociado dirigiéndose a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles acceder a ayudas públicas del Gobierno. Así lo grabó la propia Begoña Gómez, directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid, en un vídeo que fue difundido en marzo de 2022.

Durante una ponencia de un Congreso de su cátedra llamado "Pymes y Sociedad", Begoña Gómez grabó un vídeo en el que dejaba claras sus intenciones: "Desde la cátedra queríamos mostrar cómo las pymes y la sociedad viven en una convivencia donde se toma como puente la sostenibilidad como impacto. Una sostenibilidad que no solamente es buena función del retorno de la sociedad y el medio ambiente, sino que también es buena para las empresas en un retorno económico (...) Un retorno económico de cara a contrataciones, a la compra pública responsable", según ha desvelado OKDiario.

Llamadme loco, pero en este vídeo Begoña Gómez reconoce que su cátedra es para trincar dinero público y privado, y tiene la osadía de decir que no tiene ánimo de lucro. pic.twitter.com/K0R4KPsdnF — Sr.Liberal (@SrLiberal) June 16, 2024

Pero además, en un video institucional de sus masters de Fundraising, Begoña Gómez no escondía la verdadera motivación de su cátedra. "Hola, soy Begoña Gómez. Soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en dirección de captación de fondos públicos y privados para organizaciones sin ánimo de lucro". Tras un poco de cháchara extra, añadío: "Si quieres ser un profesional, inscríbete".

Profesional de captación de dinero público

El escándalo sigue siendo, pues, mayúsculo. La esposa del presidente del Gobierno aseguraba poder enseñar a sus alumnos el acceso al dinero público, una cátedra además para la que no tuvo que presentar la titulación necesaria, fundamentalmente porque no la tenía. Y además, otorgando la titulación para ser "un profesional", un nivel que alguien sólo puede alcanzar si es adiestrado... Efectivamente, adiestrado por otro profesional y no por un aficionado.

Que la esposa del jefe del Ejecutivo haya hecho negocios vendiéndose como conseguidora de ayudas de la administración controlada por su marido, el presidente Pedro Sánchez, es, cuando menos, algo fuera de toda ética.