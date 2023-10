Otro repaso de Felipe González al interesado de Sánchez y a su defensor Zapatero

El expresidente socialista hunde al actual líder del PSOE con una frase demoledora acerca de sus "cambios de opinión". No se olvida de un Zapatero que este lunes hizo el ridículo con Alsina.

Quién le iba a decir a Pedro Sánchez que uno de sus mayores críticos iba a ser alguien de su propio partido. Sí, el ‘sanchismo’ intenta hacerle de menos por considerarlo antiguo, pero la realidad es que Felipe González se ha convertido en la voz de los socialistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo el actual líder del PSOE para renovar su estancia en Moncloa.

Durante estas semanas, las apariciones públicas del que fuera presidente del Gobierno durante 14 años y secretario general del PSOE casi el doble se han contado por repasos a Sánchez, que ha tenido que escuchar -le importe o no- las verdades de un histórico del partido al que representa.

En esta ocasión Felipe González, además de insistir en el mensaje general de que la amnistía no sería una opción para ningún aspirante a presidente menos para Sánchez y explicar el por qué, ha acusado al actual presidente en funciones de actuar por interés propio, asegurando que si no necesitara los votos de Junts obviamente ni se contemplaría la posibilidad. Por lo tanto, queda demostrada, de nuevo, la falta de valores de un Sanchez que solo actúa por interés.

🔥 DEMOLEDOR, Felipe González contra el estafador de Pedro Sánchez en @EspejoPublico.



Otro facha en 3,2,1… pic.twitter.com/qU1R0q5s5g — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 17, 2023

“¿Le parece un fraude que durante la campaña no se hablara de la amnistía y una vez necesitaba los votos se pusiera encima de la mesa?”, le ha preguntado Susanna Griso durante su entrevista en Espejo Público, a lo que González ha respondido vehemente: “Un fraude no, una estupidez”. Y es que para el expresidente socialista cree que aprobar esta ley de amnistía a los implicados en el procés supondría complicar sobremanera la convivencia entre los ciudadanos para las próximas generaciones, además de la ruptura de la igualdad entre españoles.

Felipe González no se olvida de Zapatero y sentencia a Sánchez

El presidente de España de 1982 a 1996 no se ha olvidado de su homólogo José Luis Rodríguez Zapatero, también compañero de partido. Y es que este lunes volvió a ser noticia a raíz de su entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, en la que intentando defender -como es habitual- a capa y espada a su querido Sánchez, hizo reír al propio periodista, a los oyentes y a los usuarios de las redes sociales que comentaron el vídeo con su comentario acerca de los “cambios de opinión del presidente”.

🗣️Zapatero: "Cuando se está en el Gobierno, si hay que cambiar de opinión se cambia".



👇Así ha sido la entrevista del expresidente con Alsinahttps://t.co/1cF4XsEIUU pic.twitter.com/FKuMv9TkjP — Onda Cero (@OndaCero_es) October 16, 2023

González ha expresado que aunque lo escuchó con atención, no entendió nada del discurso de Zapatero en Más de Uno. Sobre ese asunto de los cambios de opinión y su defensa de Sánchez, afirmando que “quien no cambia de opinión es porque no piensa”. En el momento Alsina, con una sonrisa, le preguntaba: “¿Y quién cambia de opinión todas las semanas en qué piensa?”.

Ahora ha sido Felipe González el que ha acabado hundiendo a un Zapatero mandado por el PSOE para hacer campaña.

Rectificar es de sabios… y de necios tener que hacerlo a diario