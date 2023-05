El acelerón final de Feijóo: a la busca del vuelco que desata pánico en Moncloa

El PP llega a la meta "satisfecho" de haber convertido el 28M en un plebiscito sobre Sánchez mientras cunde el pánico en los barones socialistas porque la foto finish de esa noche les barra

En la calle Génova señalan no sin cierta malicia que Pedro Sánchez se ha convertido en un "gran aliado" en su estrategia de campaña al acaparar todo el protagonismo y llevarla al terreno que buscaba el Partido Popular: "Sánchez sí, Sánchez no, cuando no hay nada que movilize más que el voto antisanchista".

Pero queda rematar la faena, Alberto Núñez Feijóo se esta multiplicando en esta recta final para visitar las comunidades multiprovinciales donde un puñado de votos puede dejar al PSOE sin sus principales bastiones y acabar con las aspiraciones de revalidar gobiernos de Ximo Puig, Lambán, Armengol, Fernandez- Vara o incluso Page entre otros.

Tras haber visitado martes y miércoles Extremadura y Aragon, Feijóo vuelve y hasta en dos ocasiones en estas 48 horas a la Comunidad Valenciana: hoy viaja a Valencia y mañana Alicante - antes de viajar a Castilla- La Mancha, en concreto a Albacete y cerrar en Madrid - lo que ilustra a la perfección como en el PP son conscientes de que acarician la victoria en los principales feudos socialistas con Valencia como símbolo del cambio de ciclo.

Para apuntalar estas victorias, Feijóo va a aprovechar el tirón final de la campaña para multiplicar sus apelaciones al voto útil de Vox y Ciudadanos y que los socialistas desencantados con Sánchez no se olviden de sus pactos con Bildu. ¡Si quieres cambio, vota y concentra el voto en el PP! va a repetir hasta la saciedad el líder del PP en sus últimos mitines.

Los últimos mitines del PP, como este miércoles en Cáceres, transmiten las mejores vibraciones a Feijóo.

Los populares advierten de que dos puntos de porcentaje de voto de Ciudadanos que vayan a la papelera pueden suponer los dos o tres escaños que abran a Carlos Mazón las puertas de la Generalitat. Con el anuncio del fichaje del economista Luis Garicano buscan evitarlo.

En este sentido recuerdan como en 2015 Manuela Carmena fue alcaldesa de Madrid porque a Esperanza Aguirre le faltaron los 4.000 votos que consiguió Vox y que en ese momento no se tradujeron en ningún concejal.

A la espera de esa foto finish, los populares están muy "satisfechos" porque han logrado llevar la iniciativa y situar la campaña al terreno que les era más propicio: "empezó con Bildu y acaba con la compra de votos en Melilla y Mojacar" señalan el el PP desde donde añaden que "no hemos cometido ningún error que desmovilice a los nuestros mientras Sánchez no ha logrado movilizar a los suyos".

Como muestra presumen de la asistencia masiva a los mítines del PP con "un esfuerzo mínimo de convocatoria o de como nos salen apoderados e interventores para la noche del domingo de debajo de las piedras". Por contra, señalan irónicos desde la calle Génova, los candidatos socialistas sólo han respirado tranquilos cuando Pedro Sánchez se encontraba en la Casa Blanca a más de 6.000 kilómetros.

Una maldad que se ve avalada por los llamamientos de última hora y a la desesperada de los candidatos del PSOE - desde Ximo Puig al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz - para que sus votantes no se olviden de que en estas elecciones no se elije entre Sánchez o Feijóo. Vamos, que voten en clave territorial y no les den a ellos prematuramente la patada en sálvese la parte que les gustaría dar al presidente del Gobierno.