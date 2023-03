Una 'sanchista' de pedigrí será la nueva directora de la Guardia Civil

La actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, sustituirá a María Gámez en el cargo. Es la impulsora del poco efectivo plan anti-bandas en la capital.

La Guardia Civil ya tiene nueva directora tras, según la versión oficial del Gobierno, la dimisión de la ya ex máxima mandataria de la Benemérita, María Gámez. Los negocios turbios de su marido, por el que ha sido procesado, ha provocado la marcha de Gámez, aunque no se descarta una dimisión "forzada" por parte del Gobierno para que no le salpiquen más escándalos.

Su sustituta será una 'sanchista' de pro y reconocida como Mercedes González, que lleva siendo Delegada del Gobierno durante dos años en Madrid y es una de las mujeres fuertes del PSOE en la capital. Como secretaria general del partido en este territorio, su nombre llegó incluso a sonar como candidata a la Alcaldía de Madrid para las elecciones del próximo 28 de mayo, si bien la elección de su partido fue finalmente la de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

González seguirá al frente de la Delegación del Gobierno hasta que sea nombrada oficialmente como directora de la Guardia Civil en Consejo de Ministros. Al frente de la representación del Gobierno de España en la región madrileña, entre sus funciones está la coordinación y mando de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En su currículum más reciente: ser la impulsora del plan anti-bandas en la capital. La nueva directora de la Benemérita ha liderado la puesta en marcha de este plan especial para hacer frente al incremento de la violencia por parte de las bandas juveniles. Un plan que ha cumplido recientemente un año, con un aumento de las detenciones y en incautaciones de armas, pero sin un resultado real en las calles.

El aumento de la violencia sigue imparable en Madrid

Y es que, los altercados entre bandas siguen siendo el pan de cada día en muchos barrios madrileños. Y a pesar de este plan, cada día más violentos, con más homicidios y heridos graves. Sin duda, se ha convertido en uno de los problemas que más afectan a los adolescentes y más preocupa a los padres.

Según el III Observatorio de las Bandas Latinas, elaborado a nivel nacional y publicado a finales de septiembre de 2022, tres de cada cuatro padres y nueve de cada diez profesores consideran que esta problemática ha aumentado en sus barrios y centros de estudio en los últimos años. Un 88% mucho y bastante y un 74% afirma que puede suponer una amenaza en el futuro. Además, uno de cada tres profesores aseguran que las bandas juveniles están presentes en sus centros de manera activa.

Un agente de la Guardia Civil cachea a un joven en un control para prevenir la violencia entre bandas juveniles

En concreto, este plan actúa en 12 distritos de la capital y en los municipios de Parla, Alcorcón, Alcobendas y Leganés. Todos estos en la demarcación y bajo vigilancia de la Policía Nacional. La Guardia Civil se encarga de la actividad en Valdemoro y Galapagar.

Rifirrafes con Ayuso y Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el cardenal y arzobispo, Carlos Osoro, y la delegada del Gobierno, Mercedes González, tras ser recibidos por el Papa este mes de marzo

En este periodo, Mercedes González también ha protagonizado diversos enfrentamientos verbales con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado el uso de actos oficiales para atacar al Gobierno de España.

Precisamente el pasado mes de febrero, tras los incidentes en el acto de nombramiento de Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense, la delegada negó las acusaciones de la presidenta sobre el supuesto envío de "sicarios" a sus actos por parte del PSOE, tras lo que abogó por "eliminar" del lenguaje político un término "muy grueso" como el empleado por la jefa del Ejecutivo regional.

Tampoco ha estado exenta su gestión en la Delegación de 'rifirrafes' dialécticos con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con el que sin embargo mantiene una buena relación.