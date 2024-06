El PP lanza su medida estrella para los estudiantes: convalidar títulos en la UE

En el marco de las elecciones europeas y con un claro objetivo de beneficiar a los más jóvenes, los de Feijóo defienden una mayor interconexión de las titulaciones entre los países de la UE.

En el marco de las transcendentales europeas, el PP sigue apostando decididamente por los estudiantes. Ya hace unos días el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba que las comunidades autónomas gobernadas por el PP firmarán, tras las elecciones europeas del 9 de junio, un acuerdo para poner en marcha una Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) "común" y "homogénea" para el año 2025.

Además, a pocos días de las elecciones europeas, el presidente del PP ha indicado que su partido quiere "trabajar por el futuro" y se ha dirigido directamente a los jóvenes, a los que ha pedido el voto en las europeas para dar "un escarmiento" a los que están "traicionando los valores fundamentales de una educación cívica".

"A los jóvenes os están intentando enseñar lo que a nosotros nos enseñaron, que no se usa el dinero de los demás para lo propio, que no se puede vender lo que a uno no le pertenece, que todos somos iguales en derechos humanos, que no se miente y que hay que conducirse por la vida con valores, con principios, con esfuerzo y con trabajo", manifestó el también líder de la oposición.

El Gobierno nos dice que la ley de amnistía es estupenda.



Es tan estupenda que no se atreven a publicarla en el BOE por miedo a que la justicia se pronuncie sobre lo estupenda que es.



🗣️ @DolorsMM en @NewEconomyForum pic.twitter.com/oFGuWDd34m — Partido Popular (@ppopular) June 4, 2024

Ahora, los populares dan un paso más y, tal y como desvelan a ESdiario fuentes muy solventes, "procuraremos que todos los Estados miembros cumplan su compromiso de que en 2025 sea posible convalidar automáticamente los títulos de ESO y Bachillerato de cualquier país de la Unión y facilitar el acceso a la universidad y la FP; trabajaremos para extender esta convalidación automática a terceros países como Reino Unido, Suiza, Colombia o Noruega", aseguran desde Génova.

En cuanto a los grados europeos, avanzan las mismas fuentes que "apoyaremos e impulsaremos la participación de las universidades españolas en los grados europeos, un nuevo tipo de titulación propuesta por la Comisión Europea y concedida conjuntamente por varias universidades de distintos países", subrayan a este periódico.

"Os pido el voto para seguir trabajando para vosotros, y yo pido el voto porque, sin vosotros, España no tiene futuro", apela, en este sentido, Feijóo al voto de los más jóvenes.