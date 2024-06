La otra carta de Pedro Sánchez que sacude España: "queridos votontos…"

“Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar al empresario que la enchufó en un máster sin tener estudios para llevarse decenas de millones”, subraya el doble del presidente

Pedro Sánchez ha escrito una segunda carta a la ciudadanía, y más allá de las reacciones de sus fieles aplaudiendo o del resto asistiendo atónitos al espectáculo, algunos han preferido tomarse el tema por la vertiente del humor y dejar una mejor versión de la segunda carta del presidente del Gobierno a los españoles.

“Queridos votontos”, comienza la carta alternativa de Pedro Sánchez que se ha hecho viral, “escribo esta segunda carta preocupado por la deriva ultraderechista que está tomando la justicia española”. “¿Dónde se ha visto que mi mujer no pueda recomendar a las empresas del amigo que le pagó una cátedra que dirige sin estar licenciada para que se lleven decenas de millones de euros de dinero público?”, se pregunta el doble de Pedro Sánchez.

Os presento la carta que realmente ha escrito Pedro Sánchez, al final se iba calentando el hombre. pic.twitter.com/eqmkFZTYnF — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) June 4, 2024

“Es indignante, ni tampoco que mi hermano puede tributar donde le dé la gana para ahorrarse esos impuestos con los que os exprimo a vosotros para poder comprar jamón del bueno para el Falcon. ¿A dónde vamos a llegar?”, dice el doble de Pedro Sánchez aludiendo también al caso de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.

“La persecución a mi familia es algo nunca visto en ninguna dictadura tropical. Confiaba mucho más en vosotros, pero me habéis decepcionado. Algunos me pedís explicaciones de las actividades de mi mujer. Y aquí os las voy a dar. La culpa es de Franco y de la derecha y la ultraderecha”, se escuda la carta alternativa de Pedro Sánchez a la ciudadanía.

“Y si no os gustan mis explicaciones, comedme los huevos. Espero que me votéis todos el domingo o me voy a poner de muy mala hostia. La verdad es que no sé ni qué hago explicándome cuando soy el puto amo, payasos que sois unos payasos”, acaba el doble de Pedro Sánchez aludiendo al “puto amo” que le dedicó Óscar Puente.