Podemos ataca a Benedicto XVI en su muerte… Y Monedero se lía con los papas

Dirigentes de la coalición salen contra Joseph Ratzinger con datos sesgados y manipulados mientras el fundador podemita confunde al Papa Juan XXIII con Juan XIII

Podemos no es capaz de respetar a algunas personas ni siquiera en el día de su fallecimiento. No es novedad, ya lo hicieron con Rita Barberá el día que falleció negándole un minuto de silencio y con ataques y acusaciones, y el papa Benedicto XVI no iba a ser menos, aunque para intentar desprestigiarle usen datos manipulados y sesgados.

Uno de los que acostumbra a atacar a todo aque que no sea de su cuerda, el fundador podemita Juan Carlos Monedero, lo ha hecho también con Benedicto XVI, aunque el profesor universitario se ha hecho hasta un lío con el nombre de los papas, mencionando a un tal Juan XIII cuando en realidad quería referirse a Juan XXIII.

Monedero ha acusado a Benedicto XVI de “no ayudar a una iglesia más compasiva y social. Al contrario. Luchó contra los teólogos que apostaron por lo pobres, encubrió a pederastas, defendió a corruptos como Marcial Maciel -en referencia al fundador de los Legionarios de Cristo-. No reposará con Juan XIII. Dios verá sí con Torquemada”.

Sin embargo, Monedero tergiversa datos, ya que fue el propio Benedicto XVI quien apartó a Marcial Maciel de la Iglesia, o quien levantó alfombras para investigar casos de abusos sexuales. Lo mismo que hace otro podemita, el corredor y candidato en Madrid, Roberto Sotomayor, que repite que Joseph Ratzinger “ocultó abusos” o “fue de las Juventudes Hitlerianas”.

Este último dato, por cierto, está sesgado, pues Benedicto XVI, como todos los jóvenes alemanes de la época, fue obligado a inscribirse en las Juventudes Hitlerianas, pero su familia nunca fue partidaria de la causa nazi ya que se lo impedía sus profundas convicciones católicas. Pero que la realidad no moleste al ataque podemita del día.

Funeral de Benedicto XVI

Los restos del papa emérito Benedicto XVI serán trasladados el lunes a la basílica de San Pedro para su exposición a los fieles. La capilla ardiente abrirá a las 9.00 horas y permanecerá hasta las 19 horas del miércoles. El jueves 9 de enero tendrá lugar su funeral presidido por el papa Francisco a las 9.30 horas ante delegaciones de Italia y Alemania.

El papa Francisco ha expresado su "gratitud" a su antecesor, el pontífice emérito Benedicto XVI. "Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión", sostuvo en la celebración de las primeras vísperas de cierre del año en la basílica de San Pedro. "Hablando de gentileza, en este momento el pensamiento va espontáneamente al queridísimo papa emérito Benedicto XVI, que esta mañana nos ha dejado. Con conmoción, recordamos su personalidad tan noble, tan gentil", ha indicado Francisco en su homilía.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha declarado este sábado luto oficial los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero por el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI. En una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso dispone que, en los días señalados, la bandera de la Comunidad ondeará a media asta en los edificios públicos donde su uso sea obligatorio.