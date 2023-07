El motivo del enfado de Vox y por qué ha enviado una carta al mismísimo Google

Los de Santiago Abascal envían una carta al gigante tecnológico para pedir que su directora de comunicación en España rectifique un mensaje en el que apoyaba al portavoz Oskar Matute.

Google ha enfadado a Vox. Bueno, más bien a los de Santiago Abascal les ha enfadado la directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google España y Portugal, Anaïs Pérez Figueras. Y es que, a los de Santiago Abascal no les ha parecido bien que una persona con un cargo de ese tipo en una de las mayores empresas del mundo tome partido en un debate electoral como hizo en este caso su dircom en la península, lanzando en las redes sociales un mensaje de apoyo al portavoz de Bildu, Oskar Matute.

Ocurrió durante el debate en RTVE de los portavoces de las diferentes formaciones que se presentan a las elecciones. Según Vox, la representante de Google, en cuya biografía de Twitter se define como "feminista" y activista del DEI (la Diversidad, la Equidad y la Inclusión), le dio me gusta a un tuit en el que Matute defendía la postura de su partido asegurando que "siempre han hecho bandera de la no violencia" y que "siempre han apostado para que la política de la izquierda soberanista vasca se moviera por parámetros de diálogo, de no violencia y, desde luego, por vías políticas pacíficas y democráticas”.

A fecha de hoy la cuenta de Anaïs Pérez (@pum) está restringida a aquellos usuarios que ella elija.

Ese apoyo público a un comentario que desde Vox consideran totalmente falso han decidido denunciarlo al propio Google. Ha sido su secretario general, Ignacio Garriga, quién ha enviado la carta para quejarse de esa situación y pedir que la gran compañía tecnológica rectifique. Y es que, tras destacar que Bildu son los herederos de ETA, con su actual coordinador Arnaldo Otegi siendo exmiembro de la banda y presentando etarras condenados a listas electorales, creen que Google está permitiendo el blanqueamiento de la banda terrorista.

“No debemos olvidar el profundo daño que ha supuesto ETA y que todavía hoy suponen sus fines políticos para nuestra democracia”, reza la misiva que ha enviado Garriga, en la que piden que la empresa “rectifique públicamente”.

Todo ello del puño y la letra de un Ignacio Garriga que este lunes sigue siendo noticia a raíz de los sucedido el fin de semana en Badalona, donde se enfrentó a unos manifestantes que trataban de boicotearle el mitin.