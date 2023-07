Baño y masaje a Sánchez en el programa de TVE que renueva una temporada más

Las evidentes diferencias de la entrevista, en tono y forma, respecto a la que hicieron Silvia Intxaurrondo y Marc Sala a Feijóo hace unos días en 'La Hora de la 1' no pasan desapercibidas.

A Pedro Sánchez no le apetecía tener un último día de campaña demasiado movido y por eso ha decidido elegir qué entrevistas daba y a quién y qué entrevistas rechazaba. Su elección: declinar las de Canal Sur (canal autonómico de Andalucía, donde el PP tiene mayoría absoluta) y la de Susanna Griso en Antena 3; y dejar en la agenda la de TVE en el programa de la nueva heroína en los medios de la izquierda, Silvia Intxaurrondo, y Marc Sala.

Y es que la presentadora pupila de Iñaki Gabilondo recibió elgoios por un lado y críticas por otro tras su tercer grado a Alberto Núñez Feijóo, con un tono y unas preguntas que dejaban a las claras sus pensamientos. Una idea que se refuerza tras los sucedido este viernes con Pedro Sánchez, al que le ha faltado ponerle la alfombra roja.

El “doble rasero” de Intxaurrondo

El caso más flagrante de los 30 minutos de entrevista ha sido el de los peajes en las autovías españolas a partir de 2024. Una medida que Sánchez firmó con Bruselas, salió en el debate con Feijóo y el presidente ha negado por activa y por pasiva hasta que ha salido la propia UE a desmentirle.

En esta ocasión, ni rastro de la combativa periodista a la que se supone que no le gusta que le mientan a la cara y que se enzarzó con Feijóo por el tema de las pensiones. Eso sí, con lo de los peajes, la última mentira que ha explotado en la cara de Sánchez, no le pasa lo mismo. De hecho, la pregunta la ha hecho su compañero y el líder socialista ha salido de rositas, sin repreguntas y sin decirle por qué no lo había admitido en el cara a cara con el candidato popular donde dijo que era mentira.

La vergonzosa entrevista jabonera de #LHPedroSánchez . Les miente a la cara con los peajes de las autopistas pero no le llaman mentiroso como a Feijóo. ⁦@rtve⁩ ofende la inteligencia de la audiencia y su sesgo a favor de PSOE y Podemos/Sumar es intolerable. Qué guay todo 👇 pic.twitter.com/IXjqURjqCz — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 21, 2023

De vez en cuando Intxaurrondo intentaba disimular para que no se le viera el plumero, como con el tema de la ley mordaza, pero ni punto de comparación a cuando no le parecía bien algo que decía Feijóo hace unos días. Preguntas incómodas para Sánchez eran rebajadas por la entrevistadora, como el caso de los pactos con independentistas o su coalición con Podemos.

⁦@SIntxaurrondo⁩ y su tono suave, complaciente y partidista con Sánchez. Preguntas pactadas y nada de la agresividad e interrogatorio en tercer grado como el q sometió a Feijóo. #LhPedroSánchez , una muestra del servilismo dla ⁦@rtve⁩ pública al sanchismo podemita 👇 pic.twitter.com/XAwaNS5s50 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 21, 2023

También las preguntas, poniéndole el capote a Sánchez para este soltara sus ataques contra el PP y Vox, como en el caso de los pactos o de los derechos LGTBi. Y para acabar, una pregunta sobre el caso Pegasus metiendo a Feijóo de por medio para que la cosa quedara más clara todavía.

Y la guinda del masaje de ⁦@SIntxaurrondo⁩ con ataque incluido a ⁦@NunezFeijoo⁩ . Otro más en ⁦@rtve⁩ .#LHPedroSánchez , sin preguntas sobre Bildu y Txapote y con este final Pegasus FAKE ⁦@LaHoraTVE⁩ 👇 pic.twitter.com/eqiyUDTye2 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 21, 2023

Recompensada por los jefes

Parece ser que Silvia Intxaurrondo tiene contenta a sus jefes con su trabajo y todo apunta que, tras las vacaciones, La Hora de la 1 volverá a ser el programa de las mañanas en el canal principal de la cadena pública con ella y su compañero Marc Sala al frente. Así lo adelanta El Televisero en exclusiva. La presentadora por lo tanto parece que es del agrado de la dirección de RTVE y tras lo visto esta semana de entrevistas electorales parece incluso que su impresión ha mejorado, por lo que se ha ganado esta renovación.

Tal y como informan en esta sección dedicada a la televisión de El HuffPost no se volverá a utilizar el espacio denominado 'Los desayunos de la uno' y por lo tanto todo apunta a que el horario seguirá como esta temporada que está a punto de terminar. Después del telediario matinal arrancará La Hora de la 1 hasta las 11, momento en el que cogerá el relevo el nuevo programa que dirigirá Jaime Cantizano.