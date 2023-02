Belarra culpa al PSOE de no negociar y manda un claro mensaje a Pedro Sánchez

La secretaria general de Podemos asegura que mientras unos luchan por defender los avances feministas con contundencia, hay otros a los que les cuesta mucho más empujar esos avances.

Si alguien tenía alguna duda de que los dardos entre los socios de coalición iban a ser constantes seguro que ya no la tiene. El enfrentamiento abierto entre las ministras de Igualdad y Justicia es solo uno de los primeros capítulos de un libro que se prevé largo. Irene Montero y Pilar Llop han aireado sus desavenencias en sendas entrevistas en la Cadena SER, donde la primera aseguró que desde que el PSOE presentó la reforma de la ley del solo sí es sí en solitario no han hablado ni seguido las negociaciones.

Ya se reconoce abiertamente desde dentro del Gobierno las diferencias entre unos y otros y desde Unidas Podemos siguen remarcando que ha sido el PSOE quién ha tirado la toalla a la hora de llegar a un acuerdo conjunto. Desde la formación morada tienen la sensación de que la presión ha acabado superando a Pedro Sánchez, que se ha visto obligado a actuar de manera unilateral a pesar de que sus socios no están para nada de acuerdo con cómo se ha hecho la revisión de la norma.

En las últimas horas ha sido la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, la que ha querido dejar bien claro que la culpa del frenazo y el estancamiento en las conversaciones la tienen los socialistas, afirmando que han sido ellos los que se han levantado de la mesa de negociaciones: "Nosotras lo que le pedimos es que vuelvan a la mesa de negociación. Tendemos la mano para construir un acuerdo que respete que el consentimiento se mantenga en el corazón de la ley y al mismo tiempo responda a los objetivos políticos que tiene el PSOE para reformar la ley".

Respecto a ello y para rebajar el tono, Belarra ha expresado que confía en que el acuerdo "es posible" y, por esta razón, han pedido una reunión. Este viernes, el propio Pedro Sánchez, en un intento de calmar la tempestad, ha asegurado que de ninguna manera contemplan romper la coalición. Sin embargo, uno de los primeros "recados" se lo ha dado la propia Belarra, que ha asegurado que en el Ejecutivo existe una fuerza política "que empuja los avances, que escucha a los movimientos sociales y a la calle" y otra fuerza a la "le cuesta mucho más empujar esos avances", en clara referencia a sus colegas socialistas.

"Aquí estamos ante otro ejemplo más de que cuando hay que defender los avances feministas, hay una fuerza política que lo hace con más contundencia y otra que lo hace con menos contundencia", ha concluido.

Condena palabras machistas contra ella e Irene Montero

En relación a las últimas polémicas que han rodeado tanto a ella como a Irene Montero, la secretaria general de Podemos se ha preguntado por qué todavía hay gente que no entiende su defensa firme de la ley del solo sí es sí: "Entre lo de los pezones y los insultos machistas a Irene Montero me pregunto por qué alguien no puede entender que seamos tan firmes en nuestra defensa de la ley del solo sí es sí, que es una ley de defensa de la libertad sexual de las mujeres".